Стены снова стали крепкими: в Белгороде и районах области завершили масштабный этап восстановления

В Белгородской области за неделю с 13 по 19 июля отремонтировали 45 квартир и частных домов, поврежденных при обстрелах.

Фото: mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ капремонт

Больше всего работ провели в Белгороде. Здесь строительные бригады восстановили 24 объекта: 23 квартиры в многоквартирных домах на улицах Есенина и Костюкова, а также один частный дом на проезде Свободном.

В Грайворонском округе ремонт завершили в двух многоквартирных домах — в самом Грайвороне на улице Кирова и в селе Гора-Подол на улице Борисенко.

Район/город Количество восстановленных объектов Белгород 24 Грайворонский округ 2 Прочие районы области 19