В Белгородской области за неделю с 13 по 19 июля отремонтировали 45 квартир и частных домов, поврежденных при обстрелах.
Больше всего работ провели в Белгороде. Здесь строительные бригады восстановили 24 объекта: 23 квартиры в многоквартирных домах на улицах Есенина и Костюкова, а также один частный дом на проезде Свободном.
В Грайворонском округе ремонт завершили в двух многоквартирных домах — в самом Грайвороне на улице Кирова и в селе Гора-Подол на улице Борисенко.
|Район/город
|Количество восстановленных объектов
|Белгород
|24
|Грайворонский округ
|2
|Прочие районы области
|19
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.