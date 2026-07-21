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Стены снова стали крепкими: в Белгороде и районах области завершили масштабный этап восстановления

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области за неделю с 13 по 19 июля отремонтировали 45 квартир и частных домов, поврежденных при обстрелах.

капремонт
Фото: mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
капремонт

Больше всего работ провели в Белгороде. Здесь строительные бригады восстановили 24 объекта: 23 квартиры в многоквартирных домах на улицах Есенина и Костюкова, а также один частный дом на проезде Свободном.

В Грайворонском округе ремонт завершили в двух многоквартирных домах — в самом Грайвороне на улице Кирова и в селе Гора-Подол на улице Борисенко.

Район/город Количество восстановленных объектов
Белгород 24
Грайворонский округ 2
Прочие районы области 19
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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