Московские хирурги переписали правила: робот впервые полностью провёл операцию на сердце в России

Кардиохирурги Сеченовского университета впервые провели полностью роботизированную операцию по аортокоронарному шунтированию. Врачи отказались от вскрытия грудной клетки в пользу малоинвазивного метода, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Пресс-служба СибГМУ is licensed under public domain Урологи клиник Сибирского медуниверситета

Поводом для смены тактики стали особенности состояния пациента. При обследовании перед удалением атеросклеротической бляшки из брахиоцефальной артерии врачи обнаружили рестеноз в ранее установленном стенте. В такой ситуации традиционный разрез грудины был бы избыточным и более травматичным.

"Во время обследования у пациента… был обнаружен рестеноз в ранее установленном стенте. Это заставило врачей отказаться от традиционного метода с вскрытием грудной клетки и выбрать более щадящий подход", — рассказали в пресс-службе.

Для операции использовали систему Da Vinci. Хирурги выполнили все манипуляции через пять небольших проколов. Это позволило избежать серьезного повреждения тканей и сократить период реабилитации.

С 2024 года университет внедряет роботику в практику шунтирования. До этого применяли гибридный метод: часть работы выполнял робот, а финальный этап surgeons завершали через небольшой разрез. Теперь процедура стала полностью автоматизированной.

Параметр Традиционный метод Роботизированный метод Доступ к сердцу Разрез грудины Пять небольших проколов Травматичность Высокая Низкая Восстановление Длительное Ускоренное