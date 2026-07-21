Московские хирурги переписали правила: робот впервые полностью провёл операцию на сердце в России

Кардиохирурги Сеченовского университета впервые провели полностью роботизированную операцию по аортокоронарному шунтированию. Врачи отказались от вскрытия грудной клетки в пользу малоинвазивного метода, сообщили в пресс-службе вуза.
Поводом для смены тактики стали особенности состояния пациента. При обследовании перед удалением атеросклеротической бляшки из брахиоцефальной артерии врачи обнаружили рестеноз в ранее установленном стенте. В такой ситуации традиционный разрез грудины был бы избыточным и более травматичным.
"Во время обследования у пациента… был обнаружен рестеноз в ранее установленном стенте. Это заставило врачей отказаться от традиционного метода с вскрытием грудной клетки и выбрать более щадящий подход", — рассказали в пресс-службе.
Для операции использовали систему Da Vinci. Хирурги выполнили все манипуляции через пять небольших проколов. Это позволило избежать серьезного повреждения тканей и сократить период реабилитации.
С 2024 года университет внедряет роботику в практику шунтирования. До этого применяли гибридный метод: часть работы выполнял робот, а финальный этап surgeons завершали через небольшой разрез. Теперь процедура стала полностью автоматизированной.
|Параметр
|Традиционный метод
|Роботизированный метод
|Доступ к сердцу
|Разрез грудины
|Пять небольших проколов
|Травматичность
|Высокая
|Низкая
|Восстановление
|Длительное
|Ускоренное
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