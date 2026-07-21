Миллионы на старт: региональный капитал проложил необычный путь для локальных предпринимателей

Начинающие предприниматели региона получили 780 млн рублей в виде кредитов с начала года. Деньги распределили между 40 стартапами. Проект финансируется через федеральную программу "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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Средства направили на развитие инфраструктуры, техническое оснащение и консультации. В приоритете оказались компании, работающие с экотехнологиями, цифровыми сервисами и производственными решениями. Также часть ресурсов ушла на цифровизацию малого бизнеса.

"Поддержка бизнеса — это вклад в развитие территорий, особенно в небольших селах и отдаленных районах. Такие меры помогают создавать рабочие места и стимулируют экономический рост", — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Показатель Значение Общая сумма кредитов 780 млн рублей Количество стартапов 40 компаний Приоритетные сферы Экотехнологии, IT, производство

Власти планируют расширить программу и привлечь дополнительные инвестиции для молодых компаний. Цель — сделать региональные предприятия конкурентоспособными и устойчивыми к внешним изменениям.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Кредитование стартапов в удаленных районах работает иначе, чем в центрах. Здесь бизнес часто привязан к локальному ресурсу или конкретной логистической задаче. Главный риск таких займов — высокая стоимость входа в рынок из-за транспортного плеча и дорогой энергетики. Чтобы эти 780 миллионов не стали просто долгами, компаниям нужны не только деньги, но и доступ к рынкам сбыта за пределами своих районов, иначе бизнес останется в рамках "локального спроса" и быстро исчерпает ресурс.