Начинающие предприниматели региона получили 780 млн рублей в виде кредитов с начала года. Деньги распределили между 40 стартапами. Проект финансируется через федеральную программу "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Средства направили на развитие инфраструктуры, техническое оснащение и консультации. В приоритете оказались компании, работающие с экотехнологиями, цифровыми сервисами и производственными решениями. Также часть ресурсов ушла на цифровизацию малого бизнеса.
"Поддержка бизнеса — это вклад в развитие территорий, особенно в небольших селах и отдаленных районах. Такие меры помогают создавать рабочие места и стимулируют экономический рост", — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма кредитов
|780 млн рублей
|Количество стартапов
|40 компаний
|Приоритетные сферы
|Экотехнологии, IT, производство
Власти планируют расширить программу и привлечь дополнительные инвестиции для молодых компаний. Цель — сделать региональные предприятия конкурентоспособными и устойчивыми к внешним изменениям.
Кредитование стартапов в удаленных районах работает иначе, чем в центрах. Здесь бизнес часто привязан к локальному ресурсу или конкретной логистической задаче. Главный риск таких займов — высокая стоимость входа в рынок из-за транспортного плеча и дорогой энергетики. Чтобы эти 780 миллионов не стали просто долгами, компаниям нужны не только деньги, но и доступ к рынкам сбыта за пределами своих районов, иначе бизнес останется в рамках "локального спроса" и быстро исчерпает ресурс.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.