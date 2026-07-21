Богатства Колымы поражают: добыча драгметаллов в Магаданской области привела к новым итогам

В Магаданской области к началу июля 2026 года добыли 24,04 тонны золота и 198,5 тонны серебра. Основной объем драгметаллов пришёлся на рудные месторождения, россыпное золото составило 4,23 тонны.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цветные металлы

Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ — здесь извлекли 16,4 тонны металла. Центром добычи серебра остался Омсукчанский округ.

Основную массу серебра в регионе производят предприятия "Полиметалла" (АО "Серебро Магадана" и ООО "Омолонская золоторудная компания"), а также ООО "Рудник Тэутэджак", входящее в концерн "Арбат".

Помимо драгметаллов, в регионе добывают цветные металлы. Производством свинца, цинка и меди занимаются на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском округе.

Металл Объем добычи Золото (общий) 24,04 т Золото (россыпное) 4,23 т Серебро 198,5 т Цинк 3 253,1 т Свинец 2 642,4 т Медь 165,7 т

"Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ (16,4 тонны). Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский", — сообщили в пресс-службе Правительства Магаданской области.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов