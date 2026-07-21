В Магаданской области к началу июля 2026 года добыли 24,04 тонны золота и 198,5 тонны серебра. Основной объем драгметаллов пришёлся на рудные месторождения, россыпное золото составило 4,23 тонны.
Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ — здесь извлекли 16,4 тонны металла. Центром добычи серебра остался Омсукчанский округ.
Основную массу серебра в регионе производят предприятия "Полиметалла" (АО "Серебро Магадана" и ООО "Омолонская золоторудная компания"), а также ООО "Рудник Тэутэджак", входящее в концерн "Арбат".
Помимо драгметаллов, в регионе добывают цветные металлы. Производством свинца, цинка и меди занимаются на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском округе.
|Металл
|Объем добычи
|Золото (общий)
|24,04 т
|Золото (россыпное)
|4,23 т
|Серебро
|198,5 т
|Цинк
|3 253,1 т
|Свинец
|2 642,4 т
|Медь
|165,7 т
"Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ (16,4 тонны). Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский", — сообщили в пресс-службе Правительства Магаданской области.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.