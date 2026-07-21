В городе Камне-на-Оби ввели карантин из-за нового случая бешенства. Болезнь обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Омской.
Диагноз подтвердили в лаборатории 16 июля. На следующий день губернатор Алтайского края подписал указ об установлении карантина. Неблагополучной признали зону в радиусе 520 метров от очага.
В этой зоне введут ограничения, чтобы вирус не распространился дальше. Срок действия карантина зависит от ситуации с животными: его отменят не раньше чем через два месяца после убоя или уничтожения последнего зараженного или подверженного болезни животного.
|Параметр
|Данные
|Место очага
|Камень-на-Оби, ул. Омская (ЛПХ)
|Радиус карантинной зоны
|520 метров
|Минимальный срок ограничений
|60 дней после ликвидации последних животных
Бешенство опасно тем, что передается через укусы и слюну животных. При любом контакте с дикими или бродячими собаками и лисами необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для вакцинации.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.