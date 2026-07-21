Жизнь в городе замерла внезапно: бешенство в Камне-на-Оби привело к жестким мерам изоляции

В городе Камне-на-Оби ввели карантин из-за нового случая бешенства. Болезнь обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Омской.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиса

Диагноз подтвердили в лаборатории 16 июля. На следующий день губернатор Алтайского края подписал указ об установлении карантина. Неблагополучной признали зону в радиусе 520 метров от очага.

В этой зоне введут ограничения, чтобы вирус не распространился дальше. Срок действия карантина зависит от ситуации с животными: его отменят не раньше чем через два месяца после убоя или уничтожения последнего зараженного или подверженного болезни животного.

Параметр Данные Место очага Камень-на-Оби, ул. Омская (ЛПХ) Радиус карантинной зоны 520 метров Минимальный срок ограничений 60 дней после ликвидации последних животных

Бешенство опасно тем, что передается через укусы и слюну животных. При любом контакте с дикими или бродячими собаками и лисами необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для вакцинации.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова