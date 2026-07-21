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Жизнь в городе замерла внезапно: бешенство в Камне-на-Оби привело к жестким мерам изоляции

Россия » Сибирь » Барнаул

В городе Камне-на-Оби ввели карантин из-за нового случая бешенства. Болезнь обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Омской.

Лиса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиса

Диагноз подтвердили в лаборатории 16 июля. На следующий день губернатор Алтайского края подписал указ об установлении карантина. Неблагополучной признали зону в радиусе 520 метров от очага.

В этой зоне введут ограничения, чтобы вирус не распространился дальше. Срок действия карантина зависит от ситуации с животными: его отменят не раньше чем через два месяца после убоя или уничтожения последнего зараженного или подверженного болезни животного.

Параметр Данные
Место очага Камень-на-Оби, ул. Омская (ЛПХ)
Радиус карантинной зоны 520 метров
Минимальный срок ограничений 60 дней после ликвидации последних животных

Бешенство опасно тем, что передается через укусы и слюну животных. При любом контакте с дикими или бродячими собаками и лисами необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для вакцинации.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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