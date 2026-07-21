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Асфальт смывает за один сезон: во Владивостоке сменили конструкцию защиты от воды

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке обновляют дорожную сеть: сейчас в городе одновременно идут комплексные работы по нацпроекту и точечный ремонт изношенных участков. Дорожники стараются использовать сухую погоду, чтобы успеть до осенних ливней.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

Точечный ремонт и ямочный ремонт

Муниципальное предприятие "Содержание городских территорий" устраняет локальные дефекты там, где асфальт окончательно пришел в негодность. В список приоритетных участков вошли проспект 100-летия Владивостока (дом 12в), где обновили более тысячи квадратных метров покрытия, и проспект Красного Знамени.

Дорожники также работают на Тополиной аллее и улице Алеутской, где восстанавливали покрытие вокруг просевшего люка. На отрезке Корабельная набережная — Светланская, 51 с помощью фрезы удалили 523 квадратных метра старого асфальта, установили люк и уложили новый слой. Чтобы не создавать коллапс в часы пик, основные работы на магистралях переносят на ночь.

Внимание уделили и грунтовым дорогам: на улице Нарвской расширили обочины, провели планировку и отсыпку.

Комплексное обновление в Ленинском районе

Масштабный проект "Инфраструктура для жизни" охватил улицы Черняховского и Невельского. Здесь не просто меняют асфальт, а полностью перестраивают дорожный каркас. Общая протяженность объекта составляет 2,6 километра.

"Готовность объекта оцениваем в 40-50%. По графику все работы должны быть завершены до 30 сентября. Но асфальт мы планируем положить до начала учебного года. Далее останутся только мероприятия по организации дорожного движения: искусственные неровности, ограждения, знаки, разметка", — сообщил заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов.

Параметр Детали проекта (ул. Невельского)
Протяженность 2,6 км
Срок завершения до 30 сентября
Инфраструктура 10+ остановочных павильонов, светофоры, тротуары, ливневка

Решение проблемы с ливневками и стенами

Одной из самых сложных задач стала замена разрушенной подпорной стены. Прежняя конструкция не выдерживала напора воды с улицы Ладыгина, которая стекала в самую низкую точку района, что приводило к размыву дороги.

"Прежняя подпорная стена была в аварийном состоянии, половина блоков была вытащена, через них проходили дождевые осадки. Пришлось всё делать заново. Новая стена каскадная: в высоту она от 7 метров с перепадами и уходит до 0,6 метра", — пояснил инженер компании-субподрядчика "Инвестстройторг" Евгений Чирков.

Помимо стены, в микрорайоне приведут в порядок остановки общественного транспорта, которые раньше были фактически не отмечены. Сейчас здесь укладывают выравнивающий слой асфальта, после чего положат финальный слой покрытия.

Процесс контролируют общественные наблюдатели. По словам Виктора Акулина, особое внимание уделяется доступной среде, где даже разница в 2-3 сантиметра может стать препятствием для маломобильных граждан.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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