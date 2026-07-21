Снесли частный сектор в Барнауле: новый проект изменил облик центра города до неузнаваемости

В Барнауле на улице Пролетарской, 77, построят семиэтажный торгово-административный центр. Мэрия города уже выдала разрешение на строительство, которое будет действовать до июля 2028 года. Здание возведут на месте снесенного частного сектора.
Проект утвердили со второй попытки. В октябре 2024 года градсовет забраковал первые эскизы из-за несоответствия архитектурного облика окружающей застройки. В обновленном варианте, который согласовали в январе 2025 года, облик бизнес-центра привели в соответствие с соседним памятником архитектуры — почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной, 74. Здание будет напоминать кирпичный стиль сибирского модерна. Согласование проекта прошла Алтайохранкультура.
Функционал здания разделен по этажам: первый и подземный уровни отвели под парковку, второй этаж займут магазины, а остальные помещения отданы под офисы и деловое управление.
Чтобы разгрузить улицу Пролетарскую, часть парковочных мест вынесли за пределы здания. Также проект предусматривает расширение тротуара и благоустройство прилегающей территории.
|Параметр
|Характеристика
|Этажность
|7 этажей + подземный уровень
|Срок строительства
|до июля 2028 года
|Материал и стиль
|Кирпич, сибирский модерн
Разработчики оставили возможность для расширения комплекса. Если инвестор выкупит соседние участки, к основному зданию можно будет пристроить дополнительные корпуса слева и справа.
"Бизнес-центр вписали в единый архитектурный код с соседним памятником архитектуры — городской почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной", — отметили в проекте.
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