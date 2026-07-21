Снесли частный сектор в Барнауле: новый проект изменил облик центра города до неузнаваемости

В Барнауле на улице Пролетарской, 77, построят семиэтажный торгово-административный центр. Мэрия города уже выдала разрешение на строительство, которое будет действовать до июля 2028 года. Здание возведут на месте снесенного частного сектора.

Фото: de.wikipedia.org by Stefan Kühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Барнаул

Проект утвердили со второй попытки. В октябре 2024 года градсовет забраковал первые эскизы из-за несоответствия архитектурного облика окружающей застройки. В обновленном варианте, который согласовали в январе 2025 года, облик бизнес-центра привели в соответствие с соседним памятником архитектуры — почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной, 74. Здание будет напоминать кирпичный стиль сибирского модерна. Согласование проекта прошла Алтайохранкультура.

Планировка и инфраструктура

Функционал здания разделен по этажам: первый и подземный уровни отвели под парковку, второй этаж займут магазины, а остальные помещения отданы под офисы и деловое управление.

Чтобы разгрузить улицу Пролетарскую, часть парковочных мест вынесли за пределы здания. Также проект предусматривает расширение тротуара и благоустройство прилегающей территории.

Параметр Характеристика Этажность 7 этажей + подземный уровень Срок строительства до июля 2028 года Материал и стиль Кирпич, сибирский модерн

Разработчики оставили возможность для расширения комплекса. Если инвестор выкупит соседние участки, к основному зданию можно будет пристроить дополнительные корпуса слева и справа.

"Бизнес-центр вписали в единый архитектурный код с соседним памятником архитектуры — городской почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной", — отметили в проекте.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова