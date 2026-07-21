Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приморские налоговики готовят сюрпризы: порядок начислений автовладельцам претерпел серьезные сдвиги
Такого в Амурской области не было: город Свободный перевел весь транспорт на новый режим
Двигатель просто сгорит на ходу: замена бензина на Евро-3 привела к фатальному износу масла
Сырье больше не в моде: Новая Зеландия сменила курс, что обрушило старые схемы экспорта
Стены снова стали крепкими: в Белгороде и районах области завершили масштабный этап восстановления
Дороги края меняются до неузнаваемости: масштабные работы в Хабаровске и Комсомольске перекроят логистику
Сердце может подвести в любой момент: Камчатка внедрила систему, которая перекроет путь инфарктам
Бизнес в Омске буквально исчезает: разрыв в статистике Росстата предопределил финал для сотен фирм
Желудок полон, но не сыт: почему голод может мучать даже после плотного обеда

Миллиардные вливания в сибирский агросектор: масштабная стройка изменит баланс на овощном рынке региона

Россия » Сибирь » Омск

В поселке Лузино Омской области построят тепличный комбинат стоимостью 10 миллиардов рублей. Предприятие займет 20 гектаров и позволит выращивать овощи с зеленью круглый год. Запуск объекта планируют на осень 2026 года.

26-летний помощник теплицы с трещиной на лотке рассады
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
26-летний помощник теплицы с трещиной на лотке рассады

Комплекс разместят на территории сельскохозяйственного предприятия "Лузинское". Помимо теплиц, здесь создадут цеха по переработке овощной продукции. Проект финансируют через национальный проект "Сельское хозяйство" и региональную программу поддержки АПК.

Показатель Значение
Объем инвестиций 10 млрд рублей
Площадь комплекса 20 гектаров
Общее число рабочих мест более 300
Срок запуска осень 2026 года

Развитие производства создаст более 300 рабочих мест. На этапе строительства потребуются 150 специалистов.

"Комплекс позволит выращивать овощи и зелень круглый год, независимо от климатических условий", — сообщили в пресс-службе администрации Омской области.

Для северных регионов и Сибири переход на закрытый грунт означает снижение зависимости от сезонного импорта овощей и стабилизацию цен в зимний период, когда логистика из южных регионов удорожается.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Последние материалы
Нежность на кончиках лепестков: все секреты посадки и ухода за капризным и прекрасным клематисом
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.