Миллиардные вливания в сибирский агросектор: масштабная стройка изменит баланс на овощном рынке региона

В поселке Лузино Омской области построят тепличный комбинат стоимостью 10 миллиардов рублей. Предприятие займет 20 гектаров и позволит выращивать овощи с зеленью круглый год. Запуск объекта планируют на осень 2026 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 26-летний помощник теплицы с трещиной на лотке рассады

Комплекс разместят на территории сельскохозяйственного предприятия "Лузинское". Помимо теплиц, здесь создадут цеха по переработке овощной продукции. Проект финансируют через национальный проект "Сельское хозяйство" и региональную программу поддержки АПК.

Показатель Значение Объем инвестиций 10 млрд рублей Площадь комплекса 20 гектаров Общее число рабочих мест более 300 Срок запуска осень 2026 года

Развитие производства создаст более 300 рабочих мест. На этапе строительства потребуются 150 специалистов.

"Комплекс позволит выращивать овощи и зелень круглый год, независимо от климатических условий", — сообщили в пресс-службе администрации Омской области.

Для северных регионов и Сибири переход на закрытый грунт означает снижение зависимости от сезонного импорта овощей и стабилизацию цен в зимний период, когда логистика из южных регионов удорожается.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов