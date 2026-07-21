Рекорды оказались обманом: Алтайский край рискует потерять рынки сбыта во втором полугодии

Алтайский край может столкнуться с падением темпов агроэкспорта во втором полугодии 2026 года. Несмотря на рекордные показатели первой половины года, регион упирается в запреты стран-импортеров, логистические заторы и низкую прибыль от сделок. Проблемы обсуждали на экспертной сессии в рамках "Всероссийского дня поля".

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Рекорды и реальность в цифрах

В первой половине 2026 года экспорт сельхозпродукции из региона вырос более чем на 75% по сравнению с прошлым годом. Однако в министерстве экономического развития края к этому оптимизму относятся осторожно.

В прошлом году Алтайский край занял 14-е место в России по объемам агроэкспорта и второе в Сибирском федеральном округе. Основной доход принесли растительные масла, семена подсолнечника и льна, зернобобовые и продукты переработки. Всего регион заработал 739 млн долларов.

Показатель Значение / Доля Суммарный доход от агроэкспорта (за прошлый год) 739 млн долларов Доля Китая в поставках 48% Доля Казахстана в поставках 32% Годовой объем производства муки в регионе 780 тыс. тонн

Главные барьеры: Казахстан и Монголия

Наибольшее давление оказывают соседи, которые вводят протекционистские меры для защиты своих производителей.

Казахстан с 27 июля закрывает границу для российской пшеницы на полgrain года (за исключением транзита и ж/д перевозок на конкретные предприятия). Ранее республика запретила ввоз живого скота из Алтайского края из-за вспышки пастереллеза. Несмотря на общее смягчение мер в июне, ограничения для региона сохранились.

С Монголией ситуация схожая. По словам гендиректора "Алейскзернопродукта" Дениса Старовойтова, страна разрешает импорт пшеницы, но полностью блокирует ввоз муки. В 2026 году окно для поставок было открыто только с января по апрель, после чего выдача разрешений прекратилась.

"Монгольская политика направлена на чрезмерный протекционизм… Права импортеров никак не защищены, это существенно сокращает возможности для торговли", — отметил Денис Старовойтов.

Китайский рынок и имидж продукта

Работа с Китаем осложняется не только бюрократией, но и восприятием российского бренда. Потребители в КНР часто считают европейские товары более экологичными, а российские — "дешевыми" из-за длительного периода торговли через приграничные зоны в моменты падения рубля.

Это создает ценовой разрыв: российский шоколад в Китае может стоить менее 10 юаней, тогда как японские аналоги продаются по 35 юаней. Кроме того, регион до сих пор не получил разрешения на экспорт кормовой муки в Китай. Это привело к тому, что Казахстан закупает алтайскую пшеницу, перерабатывает её в кормовую муку и продает в КНР, фактически используя регион как сырьевой придаток.

Пути решения и господдержка

Для преодоления кризиса заместитель председателя правительства Алтайского края Евгений Дешевых предложил пересмотреть систему субсидий.

Основное требование — расширить перечень приоритетных грузов на железной дороге, включив туда пшеничную и ржаную муку. Поскольку край занимает первое место в России по производству муки, поддержка транспортировки этого продукта станет критически важной для местных предприятий.

"Предлагаем внести изменения в соответствующие нормативные акты по субсидированию затрат на транспортировку… для нас это важно", — заявил Евгений Дешевых.

Параллельно с этим эксперты из федерального центра "Агроэкспорт" отмечают, что потенциал сибирского экспорта в Азии (Китай, Монголия, Казахстан, Вьетнам, Индонезия) оценивается в 17 млрд долларов, но реализация этой суммы зависит от снятия административных и логистических барьеров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов