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Рыба уходит из региона рекой: азиатские рынки заставили порты Дальнего Востока работать на пределе

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области за неделю вырос более чем в три раза. По данным Россельхознадзора на 17 июля 2026 года, за рубеж отправили 517 партий продукции общим весом 22,7 тыс. тонн. Для сравнения: неделю назад объем составил 7,1 тыс. тонн.

Рыбак осматривает улов угрей в деревянной ловушке на фоне тумана
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Рыбак осматривает улов угрей в деревянной ловушке на фоне тумана

Основной поток грузов ушел в Китай — туда направили 362 партии. Далее следуют Республика Корея (49 сертификатов) и страны Евросоюза (6 сертификатов). Сахалинская область обеспечила отправку 73 партий по сертификатам здоровья и 5 ветеринарных сертификатов формы 5i.

Направление / Показатель Значение
Общий вес за неделю 22,7 тыс. тонн
Экспорт в Китай с начала года 491,5 тыс. тонн
Экспорт в Республику Корея с начала года 161,4 тыс. тонн
Количество стран-получателей с начала года 15

Параллельно с вывозом продукции ведомство контролирует импорт: за неделю оформили 164 сертификата на ввозимые товары. Для проверки качества и безопасности специалистов Россельхознадзора отобрали 219 проб продукции для лабораторных анализов.

Резкий скачок объемов экспорта в июле указывает на высокую активность азиатских партнеров и отлаженную логистику через порты региона. Китай остается главным потребителем дальневосточных биоресурсов, значительно опережая Корею и другие рынки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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