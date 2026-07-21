Рыба уходит из региона рекой: азиатские рынки заставили порты Дальнего Востока работать на пределе

Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области за неделю вырос более чем в три раза. По данным Россельхознадзора на 17 июля 2026 года, за рубеж отправили 517 партий продукции общим весом 22,7 тыс. тонн. Для сравнения: неделю назад объем составил 7,1 тыс. тонн.
Основной поток грузов ушел в Китай — туда направили 362 партии. Далее следуют Республика Корея (49 сертификатов) и страны Евросоюза (6 сертификатов). Сахалинская область обеспечила отправку 73 партий по сертификатам здоровья и 5 ветеринарных сертификатов формы 5i.
|Направление / Показатель
|Значение
|Общий вес за неделю
|22,7 тыс. тонн
|Экспорт в Китай с начала года
|491,5 тыс. тонн
|Экспорт в Республику Корея с начала года
|161,4 тыс. тонн
|Количество стран-получателей с начала года
|15
Параллельно с вывозом продукции ведомство контролирует импорт: за неделю оформили 164 сертификата на ввозимые товары. Для проверки качества и безопасности специалистов Россельхознадзора отобрали 219 проб продукции для лабораторных анализов.
Резкий скачок объемов экспорта в июле указывает на высокую активность азиатских партнеров и отлаженную логистику через порты региона. Китай остается главным потребителем дальневосточных биоресурсов, значительно опережая Корею и другие рынки.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.