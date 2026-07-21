В Тюляхском наслеге Усть-Алданского улуса с 10 июля полностью прекратились продажи бензина и дизельного топлива. Жители оказались в изоляции в самый разгар сенокоса: без горючего невозможно заготовить корма для скота. Ситуацию осложняют размытые дождями дороги, которые превратили поездки за топливом в невыполнимую задачу.
Ближайшая АЗС в селе Танда находится в 80 километрах, а райцентр Борогонцы — в 135 километрах от наслега. Для жителей самого отдаленного поселения улуса эти расстояния стали непреодолимыми из-за отсутствия собственного запаса горючего и состояния дорожного полотна.
"Мы и представить не могли, что бензин и солярка приравняются к золоту! У нас нет топлива, чтобы хотя бы доехать до заправки в Борогонцах. Вдобавок, проливные дожди сделали дороги непроходимыми", — рассказал местный житель Николай Турантаев.
Весной оператор топлива Геннадий Жирков закупил у АО "Саханефтегазсбыт" 16 тонн бензина и 9 тонн дизтоплива. Этих объемов хватило только до середины лета. Глава Тюляхского наслега Станислав Винокуров сообщил, что поселение запрашивает дополнительные поставки с Жатайской нефтебазы.
"Мы просим, чтобы "Саханефтегазсбыт" дополнительно разлил нам один контейнер бензина и один контейнер дизтоплива. Но нам сообщили, что у них сломано оборудование, ждут запчасти. Кроме того, топлива не хватает на всех", — пояснил Станислав Винокуров.
По словам главы наслега, вопрос обсуждали на совещании в МинОБЖ Якутии 5 июля, однако конкретных результатов встреча не принесла.
Кризис затрагивает не только сельхозработы. Предприниматель Геннадий Жирков, который обеспечивает работу местного магазина и пекарни, использует остатки топлива для доставки продуктов и муки на моторной лодке из пригорода Кангалассы. Если запасы закончатся, поселок может остаться без базовых продуктов питания.
|Параметр
|Данные
|Объем закупленного бензина весной
|16 тонн
|Объем закупленного дизтоплива весной
|9 тонн
|Расстояние до ближайшей АЗС (с. Танда)
|80 км
|Расстояние до райцентра (Борогонцы)
|135 км
Жители наслега ожидают официального ответа от государственной топливной компании и оперативных мер со стороны руководства республики, чтобы избежать гибели скота и перебоев с продовольствием.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.