Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жилищный рынок Алтайского края: ипотечный пузырь заставил цены на дома взлететь до небес
Сердце внедорожника сменили: технический скачок Lada Niva Legend перекроил динамику движения
Приморские налоговики готовят сюрпризы: порядок начислений автовладельцам претерпел серьезные сдвиги
Такого в Амурской области не было: город Свободный перевел весь транспорт на новый режим
Двигатель просто сгорит на ходу: замена бензина на Евро-3 привела к фатальному износу масла
Сырье больше не в моде: Новая Зеландия сменила курс, что обрушило старые схемы экспорта
Стены снова стали крепкими: в Белгороде и районах области завершили масштабный этап восстановления
Дороги края меняются до неузнаваемости: масштабные работы в Хабаровске и Комсомольске перекроят логистику
Сердце может подвести в любой момент: Камчатка внедрила систему, которая перекроет путь инфарктам

Бензин приравняли к чистому золоту: в Тюляхском наслеге наступил коллапс, который ударил по всем

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Тюляхском наслеге Усть-Алданского улуса с 10 июля полностью прекратились продажи бензина и дизельного топлива. Жители оказались в изоляции в самый разгар сенокоса: без горючего невозможно заготовить корма для скота. Ситуацию осложняют размытые дождями дороги, которые превратили поездки за топливом в невыполнимую задачу.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Ближайшая АЗС в селе Танда находится в 80 километрах, а райцентр Борогонцы — в 135 километрах от наслега. Для жителей самого отдаленного поселения улуса эти расстояния стали непреодолимыми из-за отсутствия собственного запаса горючего и состояния дорожного полотна.

"Мы и представить не могли, что бензин и солярка приравняются к золоту! У нас нет топлива, чтобы хотя бы доехать до заправки в Борогонцах. Вдобавок, проливные дожди сделали дороги непроходимыми", — рассказал местный житель Николай Турантаев.

Дефицит и поломки оборудования

Весной оператор топлива Геннадий Жирков закупил у АО "Саханефтегазсбыт" 16 тонн бензина и 9 тонн дизтоплива. Этих объемов хватило только до середины лета. Глава Тюляхского наслега Станислав Винокуров сообщил, что поселение запрашивает дополнительные поставки с Жатайской нефтебазы.

"Мы просим, чтобы "Саханефтегазсбыт" дополнительно разлил нам один контейнер бензина и один контейнер дизтоплива. Но нам сообщили, что у них сломано оборудование, ждут запчасти. Кроме того, топлива не хватает на всех", — пояснил Станислав Винокуров.

По словам главы наслега, вопрос обсуждали на совещании в МинОБЖ Якутии 5 июля, однако конкретных результатов встреча не принесла.

Угроза продовольственному снабжению

Кризис затрагивает не только сельхозработы. Предприниматель Геннадий Жирков, который обеспечивает работу местного магазина и пекарни, использует остатки топлива для доставки продуктов и муки на моторной лодке из пригорода Кангалассы. Если запасы закончатся, поселок может остаться без базовых продуктов питания.

Параметр Данные
Объем закупленного бензина весной 16 тонн
Объем закупленного дизтоплива весной 9 тонн
Расстояние до ближайшей АЗС (с. Танда) 80 км
Расстояние до райцентра (Борогонцы) 135 км

Жители наслега ожидают официального ответа от государственной топливной компании и оперативных мер со стороны руководства республики, чтобы избежать гибели скота и перебоев с продовольствием.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Последние материалы
Нежность на кончиках лепестков: все секреты посадки и ухода за капризным и прекрасным клематисом
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.