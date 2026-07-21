Бензин приравняли к чистому золоту: в Тюляхском наслеге наступил коллапс, который ударил по всем

В Тюляхском наслеге Усть-Алданского улуса с 10 июля полностью прекратились продажи бензина и дизельного топлива. Жители оказались в изоляции в самый разгар сенокоса: без горючего невозможно заготовить корма для скота. Ситуацию осложняют размытые дождями дороги, которые превратили поездки за топливом в невыполнимую задачу.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Ближайшая АЗС в селе Танда находится в 80 километрах, а райцентр Борогонцы — в 135 километрах от наслега. Для жителей самого отдаленного поселения улуса эти расстояния стали непреодолимыми из-за отсутствия собственного запаса горючего и состояния дорожного полотна.

"Мы и представить не могли, что бензин и солярка приравняются к золоту! У нас нет топлива, чтобы хотя бы доехать до заправки в Борогонцах. Вдобавок, проливные дожди сделали дороги непроходимыми", — рассказал местный житель Николай Турантаев.

Дефицит и поломки оборудования

Весной оператор топлива Геннадий Жирков закупил у АО "Саханефтегазсбыт" 16 тонн бензина и 9 тонн дизтоплива. Этих объемов хватило только до середины лета. Глава Тюляхского наслега Станислав Винокуров сообщил, что поселение запрашивает дополнительные поставки с Жатайской нефтебазы.

"Мы просим, чтобы "Саханефтегазсбыт" дополнительно разлил нам один контейнер бензина и один контейнер дизтоплива. Но нам сообщили, что у них сломано оборудование, ждут запчасти. Кроме того, топлива не хватает на всех", — пояснил Станислав Винокуров.

По словам главы наслега, вопрос обсуждали на совещании в МинОБЖ Якутии 5 июля, однако конкретных результатов встреча не принесла.

Угроза продовольственному снабжению

Кризис затрагивает не только сельхозработы. Предприниматель Геннадий Жирков, который обеспечивает работу местного магазина и пекарни, использует остатки топлива для доставки продуктов и муки на моторной лодке из пригорода Кангалассы. Если запасы закончатся, поселок может остаться без базовых продуктов питания.

Параметр Данные Объем закупленного бензина весной 16 тонн Объем закупленного дизтоплива весной 9 тонн Расстояние до ближайшей АЗС (с. Танда) 80 км Расстояние до райцентра (Борогонцы) 135 км

Жители наслега ожидают официального ответа от государственной топливной компании и оперативных мер со стороны руководства республики, чтобы избежать гибели скота и перебоев с продовольствием.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов