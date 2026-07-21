Омский бюджет пошел на серьезный шаг: крупные поставки медикаментов скорректируют планы лечения

В Омской области закупают противоопухолевый препарат "Пембролизумаб" на сумму 473 миллиона рублей. Закупкой занимается региональный Центр закупок товаров, работ и услуг.

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Всего планируют приобрести 21,5 тысячи упаковок лекарства. Препарат входит в перечень средств, необходимых для оказания медицинской помощи по полису ОМС. Это значит, что пациенты получат терапию бесплатно.

"Пембролизумаб" — иммунотерапевтическое средство. Он блокирует белок PD-1, с помощью которого раковые клетки становятся "невидимыми" для иммунитета. Препарат используют при лечении рака легких, кожи, груди и других видов онкологии.

Параметр закупки Значение Сумма контракта ~ 473 млн рублей Объем поставки 21,5 тыс. упаковок Способ оплаты Средства ОМС

В аукционе примут участие российские и зарубежные производители. После определения победителя лекарства распределят по медицинским учреждениям области.

Закупка проходит по государственной программе обеспечения населения лекарствами для лечения онкологии. Это позволит жителям региона получить современную терапию без необходимости выезжать в другие области или покупать препарат самостоятельно.

"Закупка препарата является частью усилий по улучшению качества медицинской помощи и обеспечению пациентов современными методами лечения", — сообщили в органах власти региона.

Дополнительный объем лекарств в региональных больницах снижает нагрузку на пациентов и позволяет начать лечение в кратчайшие сроки, что критически важно при онкологии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов