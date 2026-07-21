Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце может подвести в любой момент: Камчатка внедрила систему, которая перекроет путь инфарктам
Бизнес в Омске буквально исчезает: разрыв в статистике Росстата предопределил финал для сотен фирм
Желудок полон, но не сыт: почему голод может мучать даже после плотного обеда
Московские хирурги переписали правила: робот впервые полностью провёл операцию на сердце в России
Миллионы на старт: региональный капитал проложил необычный путь для локальных предпринимателей
Неожиданные ограничения в Орловской области: реальные шансы на получение пособия оказались призрачными
Богатства Колымы поражают: добыча драгметаллов в Магаданской области привела к новым итогам
Индустриальный прорыв в Юго-Восточной Азии: ставка Дэчжоу на Вьетнам создаст новые центры силы
Асфальт смывает за один сезон: во Владивостоке сменили конструкцию защиты от воды

Омский бюджет пошел на серьезный шаг: крупные поставки медикаментов скорректируют планы лечения

Россия » Сибирь » Омск

В Омской области закупают противоопухолевый препарат "Пембролизумаб" на сумму 473 миллиона рублей. Закупкой занимается региональный Центр закупок товаров, работ и услуг.

Медицина
Фото: www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Медицина

Всего планируют приобрести 21,5 тысячи упаковок лекарства. Препарат входит в перечень средств, необходимых для оказания медицинской помощи по полису ОМС. Это значит, что пациенты получат терапию бесплатно.

"Пембролизумаб" — иммунотерапевтическое средство. Он блокирует белок PD-1, с помощью которого раковые клетки становятся "невидимыми" для иммунитета. Препарат используют при лечении рака легких, кожи, груди и других видов онкологии.

Параметр закупки Значение
Сумма контракта ~ 473 млн рублей
Объем поставки 21,5 тыс. упаковок
Способ оплаты Средства ОМС

В аукционе примут участие российские и зарубежные производители. После определения победителя лекарства распределят по медицинским учреждениям области.

Закупка проходит по государственной программе обеспечения населения лекарствами для лечения онкологии. Это позволит жителям региона получить современную терапию без необходимости выезжать в другие области или покупать препарат самостоятельно.

"Закупка препарата является частью усилий по улучшению качества медицинской помощи и обеспечению пациентов современными методами лечения", — сообщили в органах власти региона.

Дополнительный объем лекарств в региональных больницах снижает нагрузку на пациентов и позволяет начать лечение в кратчайшие сроки, что критически важно при онкологии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Последние материалы
Нежность на кончиках лепестков: все секреты посадки и ухода за капризным и прекрасным клематисом
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.