В Псковской области отменили систему "чёт-нёчет" при заправке автомобилей. Ограничения, которые распределяли доступ к топливу по номерам транспортных средств, перестали действовать с 21 июля.
Решение об отмене принял губернатор Михаил Ведерников. По его словам, мера помогла в острый период, но сейчас создает водителям больше неудобств, чем приносит пользы. Более действенными оказались борьба с перекупщиками и пересмотр лимитов поставок.
Ситуация с бензином в Пскове и Псковском районе пришла в норму. Сложности сохраняются в южных муниципалитетах региона. Основная проблема здесь — дефицит АИ-95 от компании "Сургутнефтегаз", которая в ряде районов остается единственным поставщиком.
"Их основная причина — недостаточные объёмы АИ-95 у "Сургутнефтегаза", который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива", — пояснил губернатор Михаил Ведерников.
Чтобы решить проблему в проблемных точках, оперативный штаб договорился с топливной компанией о перераспределении объемов. Теперь основные лимиты АИ-95 направят в южные районы области.
|Зона / Параметр
|Статус
|Псков и Псковский район
|Ситуация стабилизировалась
|Южные муниципалитеты
|Сохраняется дефицит АИ-95
|Метод решения
|Перераспределение лимитов поставок на юг
Для обычного водителя или водителя грузовика, работающего в приграничных районах области, отмена "чёта-нечёта" означает возвращение к привычному режиму заправки без привязки к дате или номеру машины.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.