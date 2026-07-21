Слишком много неудобств для людей: в Псковской области отменили жесткий график на АЗС

В Псковской области отменили систему "чёт-нёчет" при заправке автомобилей. Ограничения, которые распределяли доступ к топливу по номерам транспортных средств, перестали действовать с 21 июля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Решение об отмене принял губернатор Михаил Ведерников. По его словам, мера помогла в острый период, но сейчас создает водителям больше неудобств, чем приносит пользы. Более действенными оказались борьба с перекупщиками и пересмотр лимитов поставок.

Ситуация с бензином в Пскове и Псковском районе пришла в норму. Сложности сохраняются в южных муниципалитетах региона. Основная проблема здесь — дефицит АИ-95 от компании "Сургутнефтегаз", которая в ряде районов остается единственным поставщиком.

"Их основная причина — недостаточные объёмы АИ-95 у "Сургутнефтегаза", который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива", — пояснил губернатор Михаил Ведерников.

Чтобы решить проблему в проблемных точках, оперативный штаб договорился с топливной компанией о перераспределении объемов. Теперь основные лимиты АИ-95 направят в южные районы области.

Зона / Параметр Статус Псков и Псковский район Ситуация стабилизировалась Южные муниципалитеты Сохраняется дефицит АИ-95 Метод решения Перераспределение лимитов поставок на юг

Для обычного водителя или водителя грузовика, работающего в приграничных районах области, отмена "чёта-нечёта" означает возвращение к привычному режиму заправки без привязки к дате или номеру машины.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов