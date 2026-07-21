Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария

В Хабаровске с 27 по 31 июля ожидается подъем воды в Амуре. Гидрологи прогнозируют уровень от 350 до 400 сантиметров. Хотя критическая отметка, при которой начинаются неблагоприятные явления, установлена на уровне 450 сантиметров, риск подтоплений сохраняется.

Фото: commons.wikimedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амур

В первую очередь под угрозой оказались пониженные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Там сосредоточено много жилых домов и административных зданий.

Показатель Значение Прогнозируемый уровень воды (27-31 июля) 350-400 см Порог неблагоприятных явлений 450 см Зоны риска о. Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный

Управление по делам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края подготовило план действий. Если вода зальет жилые секторы или важные объекты инфраструктуры, людей эвакуируют.

Река сейчас находится близко к пиковой отметке. Власти просят жителей прибрежных зон следить за актуальными сводками и быть готовыми к возможным защитным мерам.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова