Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария

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Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровске с 27 по 31 июля ожидается подъем воды в Амуре. Гидрологи прогнозируют уровень от 350 до 400 сантиметров. Хотя критическая отметка, при которой начинаются неблагоприятные явления, установлена на уровне 450 сантиметров, риск подтоплений сохраняется.

Река Амур
Фото: commons.wikimedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амур

В первую очередь под угрозой оказались пониженные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Там сосредоточено много жилых домов и административных зданий.

Показатель Значение
Прогнозируемый уровень воды (27-31 июля) 350-400 см
Порог неблагоприятных явлений 450 см
Зоны риска о. Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный

Управление по делам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края подготовило план действий. Если вода зальет жилые секторы или важные объекты инфраструктуры, людей эвакуируют.

Река сейчас находится близко к пиковой отметке. Власти просят жителей прибрежных зон следить за актуальными сводками и быть готовыми к возможным защитным мерам.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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