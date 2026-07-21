В Хабаровске с 27 по 31 июля ожидается подъем воды в Амуре. Гидрологи прогнозируют уровень от 350 до 400 сантиметров. Хотя критическая отметка, при которой начинаются неблагоприятные явления, установлена на уровне 450 сантиметров, риск подтоплений сохраняется.
В первую очередь под угрозой оказались пониженные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Там сосредоточено много жилых домов и административных зданий.
|Показатель
|Значение
|Прогнозируемый уровень воды (27-31 июля)
|350-400 см
|Порог неблагоприятных явлений
|450 см
|Зоны риска
|о. Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный
Управление по делам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края подготовило план действий. Если вода зальет жилые секторы или важные объекты инфраструктуры, людей эвакуируют.
Река сейчас находится близко к пиковой отметке. Власти просят жителей прибрежных зон следить за актуальными сводками и быть готовыми к возможным защитным мерам.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.