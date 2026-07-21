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Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику

Россия » Сибирь » Красноярск

В Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства №2 открыли обновленный эндоскопический кабинет. Врачи получили оборудование экспертного класса и специализированные насадки для гастро- и колоноскопов, что позволит проводить диагностику точнее и с меньшим дискомфортом для детей.

эндоскопия
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
эндоскопия

Новая техника сократит время на постановку диагноза и поможет быстрее подобрать схему лечения. Также обновление базы позволит принимать в кабинете больше пациентов.

"Новое оборудование существенно повышает точность диагностики. Это позволяет врачам быстрее принимать верные решения, минимизировать риски ошибок и подбирать оптимальную тактику лечения, что напрямую влияет на скорость выздоровления маленьких пациентов. Кроме того, расширение технической базы даёт возможность увеличить пропускную способность кабинета", — сообщили в Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства №2.

Кабинет оснастили за счет средств краевого бюджета по программе "Развитие здравоохранения".

Обновление инфраструктуры центра

Закупка эндоскопов — часть общего переоснащения центра. В этом году медицинское учреждение обновило оборудование в нескольких направлениях: от паллиативной помощи до перинатального центра.

Направление Объем средств / Оснащение
Перинатальный центр Свыше 60 млн руб. (дефибрилляторы, мониторы матери и плода, аппараты анестезии, системы фототерапии)
Паллиативная помощь (на дому) Более 3,4 млн руб. (ИВЛ, системы очистки дыхательных путей, кровати, пульсоксиметры)
Диагностика и осмотры Аппарат аудиоскрининга для выездных осмотров детей

Помимо техники, в центре проводят ремонт. В корпусе №3 заменили кровлю, а в кабинете рентгенодиагностики обновили систему вентиляции.

Развитие технической базы в Ачинске направлено на то, чтобы жители могли пройти качественную диагностику на месте, не выезжая в другие города края.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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