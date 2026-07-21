Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику

В Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства №2 открыли обновленный эндоскопический кабинет. Врачи получили оборудование экспертного класса и специализированные насадки для гастро- и колоноскопов, что позволит проводить диагностику точнее и с меньшим дискомфортом для детей.
Новая техника сократит время на постановку диагноза и поможет быстрее подобрать схему лечения. Также обновление базы позволит принимать в кабинете больше пациентов.
"Новое оборудование существенно повышает точность диагностики. Это позволяет врачам быстрее принимать верные решения, минимизировать риски ошибок и подбирать оптимальную тактику лечения, что напрямую влияет на скорость выздоровления маленьких пациентов. Кроме того, расширение технической базы даёт возможность увеличить пропускную способность кабинета", — сообщили в Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства №2.
Кабинет оснастили за счет средств краевого бюджета по программе "Развитие здравоохранения".
Закупка эндоскопов — часть общего переоснащения центра. В этом году медицинское учреждение обновило оборудование в нескольких направлениях: от паллиативной помощи до перинатального центра.
|Направление
|Объем средств / Оснащение
|Перинатальный центр
|Свыше 60 млн руб. (дефибрилляторы, мониторы матери и плода, аппараты анестезии, системы фототерапии)
|Паллиативная помощь (на дому)
|Более 3,4 млн руб. (ИВЛ, системы очистки дыхательных путей, кровати, пульсоксиметры)
|Диагностика и осмотры
|Аппарат аудиоскрининга для выездных осмотров детей
Помимо техники, в центре проводят ремонт. В корпусе №3 заменили кровлю, а в кабинете рентгенодиагностики обновили систему вентиляции.
Развитие технической базы в Ачинске направлено на то, чтобы жители могли пройти качественную диагностику на месте, не выезжая в другие города края.
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