Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
Больше не для авантюристов: Сахалин изменил подход к приему гостей и привлек тысячи китайцев
Такого взлета не ждали: Камчатский край за пять лет почти удвоил число многодетных семей

Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась

Россия » Сибирь » Омск

Жители Омской области в октябре 2026 года столкнутся с ростом счетов за коммунальные услуги на 13%. Причиной подорожания стал рост цен на энергоресурсы и увеличение расходов на зарплаты персоналу, сообщили в Омской региональной энергетической компании (РЭК).

Женщина проверяет счета по телефону на кухне рядом со счетчиком
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина проверяет счета по телефону на кухне рядом со счетчиком

По данным компании, основные затраты выросли в сегментах газа и электроэнергии. Это напрямую повлияло на стоимость содержания и ремонта объектов городской инфраструктуры. В РЭК заявили, что пытались сократить издержки за счет оптимизации внутренних процессов, но этих мер оказалось недостаточно, чтобы удержать тарифы на прежнем уровне.

"Повышение тарифов необходимо для стабильной работы коммунальных систем и финансирования инвестиций в инфраструктуру", — пояснили в региональной администрации.

Модернизация сетей

Власти региона связывают рост платежей с планами по обновлению коммунального хозяйства. В 2026 году запустят проекты по модернизации сетей, которые должны улучшить качество услуг и в перспективе снизить нагрузку на бюджет.

Фактор влияния Последствие
Стоимость газа и электричества Рост расходов на ремонт и содержание объектов
Фонд оплаты труда Увеличение операционных затрат РЭК
Инвестиции в инфраструктуру Повышение тарифа на 13% к октябрю 2026 года

Представители РЭК рекомендуют потребителям следить за начислениями в квитанциях и пересмотреть подход к расходу ресурсов, чтобы сдержать рост личных трат.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Военные новости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Авто
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Старая "Нива" вернулась с сюрпризом: АвтоВАЗ изменил легендарный внедорожник до неузнаваемости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Последние материалы
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
Больше не для авантюристов: Сахалин изменил подход к приему гостей и привлек тысячи китайцев
Такого взлета не ждали: Камчатский край за пять лет почти удвоил число многодетных семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.