Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась

Жители Омской области в октябре 2026 года столкнутся с ростом счетов за коммунальные услуги на 13%. Причиной подорожания стал рост цен на энергоресурсы и увеличение расходов на зарплаты персоналу, сообщили в Омской региональной энергетической компании (РЭК).
По данным компании, основные затраты выросли в сегментах газа и электроэнергии. Это напрямую повлияло на стоимость содержания и ремонта объектов городской инфраструктуры. В РЭК заявили, что пытались сократить издержки за счет оптимизации внутренних процессов, но этих мер оказалось недостаточно, чтобы удержать тарифы на прежнем уровне.
"Повышение тарифов необходимо для стабильной работы коммунальных систем и финансирования инвестиций в инфраструктуру", — пояснили в региональной администрации.
Власти региона связывают рост платежей с планами по обновлению коммунального хозяйства. В 2026 году запустят проекты по модернизации сетей, которые должны улучшить качество услуг и в перспективе снизить нагрузку на бюджет.
|Фактор влияния
|Последствие
|Стоимость газа и электричества
|Рост расходов на ремонт и содержание объектов
|Фонд оплаты труда
|Увеличение операционных затрат РЭК
|Инвестиции в инфраструктуру
|Повышение тарифа на 13% к октябрю 2026 года
Представители РЭК рекомендуют потребителям следить за начислениями в квитанциях и пересмотреть подход к расходу ресурсов, чтобы сдержать рост личных трат.
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