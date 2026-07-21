Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась

Жители Омской области в октябре 2026 года столкнутся с ростом счетов за коммунальные услуги на 13%. Причиной подорожания стал рост цен на энергоресурсы и увеличение расходов на зарплаты персоналу, сообщили в Омской региональной энергетической компании (РЭК).

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина проверяет счета по телефону на кухне рядом со счетчиком

По данным компании, основные затраты выросли в сегментах газа и электроэнергии. Это напрямую повлияло на стоимость содержания и ремонта объектов городской инфраструктуры. В РЭК заявили, что пытались сократить издержки за счет оптимизации внутренних процессов, но этих мер оказалось недостаточно, чтобы удержать тарифы на прежнем уровне.

"Повышение тарифов необходимо для стабильной работы коммунальных систем и финансирования инвестиций в инфраструктуру", — пояснили в региональной администрации.

Модернизация сетей

Власти региона связывают рост платежей с планами по обновлению коммунального хозяйства. В 2026 году запустят проекты по модернизации сетей, которые должны улучшить качество услуг и в перспективе снизить нагрузку на бюджет.

Фактор влияния Последствие Стоимость газа и электричества Рост расходов на ремонт и содержание объектов Фонд оплаты труда Увеличение операционных затрат РЭК Инвестиции в инфраструктуру Повышение тарифа на 13% к октябрю 2026 года

Представители РЭК рекомендуют потребителям следить за начислениями в квитанциях и пересмотреть подход к расходу ресурсов, чтобы сдержать рост личных трат.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех