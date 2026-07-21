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Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае на несколько часов ухудшится качество воздуха. По данным Примгидромета, неблагоприятные метеоусловия затронут большую часть региона с 19:00 20 июля до 14:00 21 июля.

Загрязнённый город в смоге
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнённый город в смоге

Причина в особенностях атмосферы: вредные примеси перестанут рассеиваться. В приземном слое воздуха начнут скапливаться пыль, выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы. Ситуация нормализуется, как только сменится погода и загрязнения снова уйдут в верхние слои.

Врачи и экологи советуют ограничить прогулки, особенно детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. В этот период стоит перенести интенсивные тренировки и тяжелую физическую работу в помещение.

Чтобы защитить организм, рекомендуют закрыть окна в часы пик загрязнения. Людям с высокой чувствительностью к смогу стоит использовать респираторы или маски, а также пить больше чистой воды.

Экспертная проверка: Игорь Степанов, эколог / специалист по природопользованию
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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