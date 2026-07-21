Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей

В Омской области утвердили квоты на добычу диких животных на сезон с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

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Всего на 2026 год лимит добычи превышает 12 тысяч особей. Лимиты увеличили, опираясь на данные об устойчивости популяций в регионе.

Вид животного Квота на отстрел (ед.) Сроки охоты Медведь 565 1-15 августа Барсук 1145 1-15 сентября Прочие (лисица, волк, кабан и др.) более 10 300 согласно сезону

Охотникам разрешено применять ружья и собак. Главным условием остается соблюдение техники безопасности и экологических норм.

Чтобы избежать перебора животных, власти внедряют систему учета добычи и проведут рейды по охотничьим зонам. Контроль позволит сохранить баланс видов в лесах области.

"Введение квот — это важный шаг для сохранения биоразнообразия и устойчивого развития охотничьего хозяйства в регионе. Охота должна быть не только средством управления популяцией, но и способом сохранения природных ресурсов", — отметил и. о. губернатора Рустам Мингазов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов