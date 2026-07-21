В Омской области утвердили квоты на добычу диких животных на сезон с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.
Всего на 2026 год лимит добычи превышает 12 тысяч особей. Лимиты увеличили, опираясь на данные об устойчивости популяций в регионе.
|Вид животного
|Квота на отстрел (ед.)
|Сроки охоты
|Медведь
|565
|1-15 августа
|Барсук
|1145
|1-15 сентября
|Прочие (лисица, волк, кабан и др.)
|более 10 300
|согласно сезону
Охотникам разрешено применять ружья и собак. Главным условием остается соблюдение техники безопасности и экологических норм.
Чтобы избежать перебора животных, власти внедряют систему учета добычи и проведут рейды по охотничьим зонам. Контроль позволит сохранить баланс видов в лесах области.
"Введение квот — это важный шаг для сохранения биоразнообразия и устойчивого развития охотничьего хозяйства в регионе. Охота должна быть не только средством управления популяцией, но и способом сохранения природных ресурсов", — отметил и. о. губернатора Рустам Мингазов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.