Жители Дальнего Востока стали чаще брать ипотеку, хотя суммы кредитов сократились. За первое полугодие 2026 года количество сделок стабильно росло, а итоговый объем выданных займов за этот период превысил весь показатель 2025 года.
Динамика сделок в первой половине 2026 года выглядит так: в феврале зафиксировали 346 соглашений, в марте число выросло до 353, в апреле — до 396. В мае количество сделок достигло 409, а в июне рынок зафиксировал годовой пик.
Для сравнения: за весь 2025 год банки выдали всего 400 ипотечных кредитов. Таким образом, спрос на жилье за несколько месяцев 2026-го перекрыл годовой объем предыдущего периода.
|Показатель
|2025 год
|2026 год
|Средний чек кредита
|5,59 млн руб. (пик в июне)
|4,83 млн руб.
|Процентная ставка
|19,22%
|16,21%
Параллельно со всплеском спроса снизился средний размер займа. Если в июне и августе 2025 года заемщики получали в среднем от 5,54 до 5,59 млн рублей, то в 2026-м эта сумма упала до 4,83 млн рублей.
Снижение среднего чека сопровождалось смягчением условий кредитования: средневзвешенная ставка упала с 19,22% до 16,21%.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.