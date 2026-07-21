Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода

Жители Дальнего Востока стали чаще брать ипотеку, хотя суммы кредитов сократились. За первое полугодие 2026 года количество сделок стабильно росло, а итоговый объем выданных займов за этот период превысил весь показатель 2025 года.

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Динамика сделок в первой половине 2026 года выглядит так: в феврале зафиксировали 346 соглашений, в марте число выросло до 353, в апреле — до 396. В мае количество сделок достигло 409, а в июне рынок зафиксировал годовой пик.

Для сравнения: за весь 2025 год банки выдали всего 400 ипотечных кредитов. Таким образом, спрос на жилье за несколько месяцев 2026-го перекрыл годовой объем предыдущего периода.

Показатель 2025 год 2026 год Средний чек кредита 5,59 млн руб. (пик в июне) 4,83 млн руб. Процентная ставка 19,22% 16,21%

Параллельно со всплеском спроса снизился средний размер займа. Если в июне и августе 2025 года заемщики получали в среднем от 5,54 до 5,59 млн рублей, то в 2026-м эта сумма упала до 4,83 млн рублей.

Снижение среднего чека сопровождалось смягчением условий кредитования: средневзвешенная ставка упала с 19,22% до 16,21%.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов