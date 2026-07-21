Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам

В Ачинске запускают службу городовых для выявления нарушений в городской среде. В муниципалитете уже подготовили автомобиль, который оснастят оборудованием для автоматической фиксации правонарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by user:InvictaHOG, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ачинск, Красноярский край

Сотрудников обучат работать с системой специалисты из Воронежа. После подготовки машина выйдет на линию и начнет патрулировать улицы и микрорайоны города. Сопровождать водителя будет муниципальный инспектор, который определит маршрут рейдов.

Объект контроля Вид нарушения Зеленые зоны и спортплощадки Незаконная стоянка автомобилей Контейнерные площадки Препятствия для вывоза мусора (ТКО) Стены и фасады зданий Граффити, надписи и незаконные вывески

Первый выезд службы будет тестовым: штрафы гражданам и организациям выписывать не будут. Однако позже за все зафиксированные нарушения последуют денежные взыскания.

"Подобная служба в Красноярске уже работает несколько лет и сама себя окупает", — сообщил заместитель главы Ачинского округа по вопросам ЖКХ и транспорта Андрей Стальмаков.

Опыт соседнего города показывает, что такие системы позволяют оперативно находить проблемные точки в городе и заставлять нарушителей приводить территорию в порядок за свой счет.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова