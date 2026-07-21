В Ачинске запускают службу городовых для выявления нарушений в городской среде. В муниципалитете уже подготовили автомобиль, который оснастят оборудованием для автоматической фиксации правонарушений.
Сотрудников обучат работать с системой специалисты из Воронежа. После подготовки машина выйдет на линию и начнет патрулировать улицы и микрорайоны города. Сопровождать водителя будет муниципальный инспектор, который определит маршрут рейдов.
|Объект контроля
|Вид нарушения
|Зеленые зоны и спортплощадки
|Незаконная стоянка автомобилей
|Контейнерные площадки
|Препятствия для вывоза мусора (ТКО)
|Стены и фасады зданий
|Граффити, надписи и незаконные вывески
Первый выезд службы будет тестовым: штрафы гражданам и организациям выписывать не будут. Однако позже за все зафиксированные нарушения последуют денежные взыскания.
"Подобная служба в Красноярске уже работает несколько лет и сама себя окупает", — сообщил заместитель главы Ачинского округа по вопросам ЖКХ и транспорта Андрей Стальмаков.
Опыт соседнего города показывает, что такие системы позволяют оперативно находить проблемные точки в городе и заставлять нарушителей приводить территорию в порядок за свой счет.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.