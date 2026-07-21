Больше не для авантюристов: Сахалин изменил подход к приему гостей и привлек тысячи китайцев

Сахалин перестал быть территорией только для экстремалов и "авантюристов". Регион фиксирует двукратный рост числа туристов из Китая и расширяет географию маршрутов за пределы Южно-Сахалинска. О текущем состоянии турпотока, новых направлениях и планах по развитию транспортной доступности рассказал Артем Александрович (представитель профильного ведомства региона).

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География и портрет туриста

Сегодня основной поток гостей обеспечивают жители Дальнего Востока, Сибири и европейской части России. В пик сезона количество рейсов из Москвы достигает четырех в сутки. Сезонность четко разделена: зимой остров посещают преимущественно дальневосточники ради горнолыжных курортов, летом — москвичи и петербуржцы.

Параллельно растет интерес к острову из АТР. Приток туристов из КНР за прошлый год увеличился более чем в два раза. При этом профиль гостя меняется: если раньше преобладали любители экотуризма и активного движения, то сейчас растет спрос на комфортный отдых, гастрономию и культурные объекты.

Популярные и недооцененные точки

Природные объекты в радиусе 100 километров от Южно-Сахалинска остаются доступны в любую погоду. В список обязательных к посещению входят озеро Буссе и мыс Великан. Особым символом остается маяк Анива: объект находится в аварийном состоянии и законсервирован, поэтому высадка на него запрещена, но в штиль туристы подплывают к нему на моторных лодках для фотосъемки.

Развиваются и нишевые направления:

Премиальная рыбалка: растет спрос на ловлю тунца (в июне зафиксированы экземпляры весом более 170 кг), что стимулирует развитие маломерного флота.

растет спрос на ловлю тунца (в июне зафиксированы экземпляры весом более 170 кг), что стимулирует развитие маломерного флота. Дайвинг: активное развитие погружений на острове Монерон.

активное развитие погружений на острове Монерон. Курильские острова: полноценные программы на 7-10 дней.

При этом значительная часть острова остается "в тени". Основной турпоток сосредоточен в Южно-Сахалинском, Корсаковском, Анивском, Долинском и Макаровском районах. Мало посещаемыми, но перспективными остаются север и центр: полуостров Шмидта, мыс Елизаветы и Ногликский район (наблюдение за китами), а также Александровск-Сахалинский с его чеховской историей и Смирноховский район.

Направление Особенности / Что посмотреть Южно-Сахалинск и окрестности Озеро Буссе, мыс Великан, гастрономия, культура Анивский залив Маяк Анива (осмотр с воды) Север острова Ногликский район (киты), полуостров Шмидта Курильские острова Комплексные многодневные программы

Транспорт и новые проекты

Для решения проблемы доступности удаленных частей острова разрабатывается проект туристического экспресса. Локомотивы будут курсировать в северном направлении. Первый рейс планируют запустить уже осенью.

Параллельно регион продвигает свой имидж через медиапроекты. Сахалинская область лидирует в конкурсе "Дальний Восток — земля приключений" (122 заявки). По мнению организаторов, это связано не только с активностью молодежи, но и с наличием реальной фактуры — уникальных ландшафтов, которые востребованы на федеральных стриминговых платформах и каналах.