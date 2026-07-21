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Больше не для авантюристов: Сахалин изменил подход к приему гостей и привлек тысячи китайцев

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалин перестал быть территорией только для экстремалов и "авантюристов". Регион фиксирует двукратный рост числа туристов из Китая и расширяет географию маршрутов за пределы Южно-Сахалинска. О текущем состоянии турпотока, новых направлениях и планах по развитию транспортной доступности рассказал Артем Александрович (представитель профильного ведомства региона).

туристы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
туристы

География и портрет туриста

Сегодня основной поток гостей обеспечивают жители Дальнего Востока, Сибири и европейской части России. В пик сезона количество рейсов из Москвы достигает четырех в сутки. Сезонность четко разделена: зимой остров посещают преимущественно дальневосточники ради горнолыжных курортов, летом — москвичи и петербуржцы.

Параллельно растет интерес к острову из АТР. Приток туристов из КНР за прошлый год увеличился более чем в два раза. При этом профиль гостя меняется: если раньше преобладали любители экотуризма и активного движения, то сейчас растет спрос на комфортный отдых, гастрономию и культурные объекты.

Популярные и недооцененные точки

Природные объекты в радиусе 100 километров от Южно-Сахалинска остаются доступны в любую погоду. В список обязательных к посещению входят озеро Буссе и мыс Великан. Особым символом остается маяк Анива: объект находится в аварийном состоянии и законсервирован, поэтому высадка на него запрещена, но в штиль туристы подплывают к нему на моторных лодках для фотосъемки.

Развиваются и нишевые направления:

  • Премиальная рыбалка: растет спрос на ловлю тунца (в июне зафиксированы экземпляры весом более 170 кг), что стимулирует развитие маломерного флота.
  • Дайвинг: активное развитие погружений на острове Монерон.
  • Курильские острова: полноценные программы на 7-10 дней.

При этом значительная часть острова остается "в тени". Основной турпоток сосредоточен в Южно-Сахалинском, Корсаковском, Анивском, Долинском и Макаровском районах. Мало посещаемыми, но перспективными остаются север и центр: полуостров Шмидта, мыс Елизаветы и Ногликский район (наблюдение за китами), а также Александровск-Сахалинский с его чеховской историей и Смирноховский район.

Направление Особенности / Что посмотреть
Южно-Сахалинск и окрестности Озеро Буссе, мыс Великан, гастрономия, культура
Анивский залив Маяк Анива (осмотр с воды)
Север острова Ногликский район (киты), полуостров Шмидта
Курильские острова Комплексные многодневные программы

Транспорт и новые проекты

Для решения проблемы доступности удаленных частей острова разрабатывается проект туристического экспресса. Локомотивы будут курсировать в северном направлении. Первый рейс планируют запустить уже осенью.

Параллельно регион продвигает свой имидж через медиапроекты. Сахалинская область лидирует в конкурсе "Дальний Восток — земля приключений" (122 заявки). По мнению организаторов, это связано не только с активностью молодежи, но и с наличием реальной фактуры — уникальных ландшафтов, которые востребованы на федеральных стриминговых платформах и каналах.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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