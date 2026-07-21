Такого взлета не ждали: Камчатский край за пять лет почти удвоил число многодетных семей

Количество многодетных семей в Камчатском крае за последние пять лет увеличилось почти в два раза. В 2024 году в регионе насчитывается 19 734 таких семей, тогда как в 2019-м их было 10 432. Рост поддерживают выплаты и льготы, в том числе через новый национальный проект "Семья".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многодетная семья

По данным управления по делам семьи и детства Правительства края, за 2024 год родилось 2 134 ребенка. Это на 139 детей больше, чем в предыдущем году. Среди новорожденных: 1 092 девочки и 1 042 мальчика.

Количество детей в семье Число семей (2024 г.) Трое детей 8 329 Четверо детей 5 234 Пятеро и более детей 6 171

На финансовую поддержку многодетных семей в 2024 году выделили более 1,3 миллиарда рублей. Деньги распределяют на выплаты и социальные программы.

Параллельно с денежными мерами в крае развивают социальную инфраструктуру. Речь идет о строительстве и оснащении школ, детских садов и медицинских центров, чтобы семьи с детьми могли пользоваться услугами в шаговой доступности.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов