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Такого взлета не ждали: Камчатский край за пять лет почти удвоил число многодетных семей

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Количество многодетных семей в Камчатском крае за последние пять лет увеличилось почти в два раза. В 2024 году в регионе насчитывается 19 734 таких семей, тогда как в 2019-м их было 10 432. Рост поддерживают выплаты и льготы, в том числе через новый национальный проект "Семья".

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

По данным управления по делам семьи и детства Правительства края, за 2024 год родилось 2 134 ребенка. Это на 139 детей больше, чем в предыдущем году. Среди новорожденных: 1 092 девочки и 1 042 мальчика.

Количество детей в семье Число семей (2024 г.)
Трое детей 8 329
Четверо детей 5 234
Пятеро и более детей 6 171

На финансовую поддержку многодетных семей в 2024 году выделили более 1,3 миллиарда рублей. Деньги распределяют на выплаты и социальные программы.

Параллельно с денежными мерами в крае развивают социальную инфраструктуру. Речь идет о строительстве и оснащении школ, детских садов и медицинских центров, чтобы семьи с детьми могли пользоваться услугами в шаговой доступности.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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