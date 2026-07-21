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Родственные связи стали решающими: новые требования в Забайкалье изменили доступ к пособиям

Россия » Сибирь » Чита

В Забайкальском крае с 21 июля 2026 года меняются условия получения единого пособия на детей до 17 лет. Теперь уход за нетрудоспособным человеком признают уважительной причиной отсутствия заработка только при условии близкого родства. Раньше закон позволял ухаживать за любым гражданином, включая соседей или дальних родственников.

семейные пособия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейные пособия

Суть изменений

Регион ужесточает применение правила "нулевого дохода". Теперь статус "ухаживающего" дает право на выплаты только тем, кто помогает следующим родственникам: родителям, супругам, детям, братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам или внукам.

Те, кто ухаживает за людьми вне этого списка, больше не смогут использовать этот факт как оправдание отсутствия официального заработка при подаче заявления на пособие.

Условия получения пособия

Выплаты полагаются семьям, где среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. При этом каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный доход за год не менее восьми федеральных МРОТ.

Показатель Значение на 2026 год
Минимальный доход за 12 месяцев 216 744 рубля
Минимальный стаж ухода для признания причины уважительной 10 месяцев в расчетном периоде
Текущий охват в Забайкалье 60 тыс. семей (107 тыс. детей)

Документы и сроки

Для подтверждения права на выплаты потребуется собрать пакет документов о родстве: свидетельства о рождении и браке. Например, чтобы подтвердить уход за свекром или тещей, женщине нужно будет предоставить свидетельство о своем браке и свидетельство о рождении супруга.

Заявление о подтверждении ухода подают в клиентскую службу регионального отделения Социального фонда России (СФР).

Изменения вступят в силу 21 июля 2026 года. Те, кто уже получает выплаты, продолжат делать это до конца текущего срока назначения. Новые правила сработают только при переоформлении пособия.

"Нововведения направлены на упорядочивание системы", — пояснили в краевом отделении СФР.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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