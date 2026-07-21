Колбасы, сосиски, икра, шоколад и водка из Приморского края поступили в продажу в магазинах Пхеньяна. Российские товары стали доступны местным покупателям на фоне укрепления торгово-экономических связей между Москвой и Пхеньяном.
Продукция из Владивостока и других городов региона попала на полки северокорейской столицы через налаженные логистические цепочки. В ассортименте преобладают мясные изделия и кондитерские товары. Из-за ограниченного объема поставок товары стали своего рода статусным знаком.
Цены в Пхеньяне заметно выше российских. Из-за высокой стоимости продукция ориентирована на обеспеченную часть населения.
|Товар
|Примерная стоимость (воны / рубли)
|Колбаса (упаковка)
|до 10 000 / ~600
|Икра
|до 20 000 / ~1200
Владивостокские предприятия, особенно мясная промышленность, сейчас ищут новые рынки сбыта. Пхеньян в этом плане выглядит перспективно, так как спрос на качественные российские продукты в КНДР растет, а предложение остается дефицитным.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.