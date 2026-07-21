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Такого Пхеньян не видел: поставки из Приморья превратили обычную еду в символ роскоши

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Колбасы, сосиски, икра, шоколад и водка из Приморского края поступили в продажу в магазинах Пхеньяна. Российские товары стали доступны местным покупателям на фоне укрепления торгово-экономических связей между Москвой и Пхеньяном.

Колбаса
Фото: Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колбаса

Продукция из Владивостока и других городов региона попала на полки северокорейской столицы через налаженные логистические цепочки. В ассортименте преобладают мясные изделия и кондитерские товары. Из-за ограниченного объема поставок товары стали своего рода статусным знаком.

Цены в Пхеньяне заметно выше российских. Из-за высокой стоимости продукция ориентирована на обеспеченную часть населения.

Товар Примерная стоимость (воны / рубли)
Колбаса (упаковка) до 10 000 / ~600
Икра до 20 000 / ~1200

Владивостокские предприятия, особенно мясная промышленность, сейчас ищут новые рынки сбыта. Пхеньян в этом плане выглядит перспективно, так как спрос на качественные российские продукты в КНДР растет, а предложение остается дефицитным.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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