Цены рухнули, но всё равно кусаются: забайкальские дома в аренду заставили рынок содрогнуться

Аренда частных домов в Забайкальском крае подешевела на 18,6% по итогам первого полугодия 2026 года. Несмотря на снижение, регион вошел в двадцатку самых дорогих субъектов России по стоимости найма загородного жилья. Данные предоставил портал "Мир квартир", изучивший рынок недвижимости в 83 регионах страны.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Доход от аренды жилья в рублях

Средняя ставка аренды дома в Забайкалье сейчас составляет 52 500 рублей в месяц. Это почти на 5 тысяч рублей выше среднего показателя по России, который зафиксирован на уровне 47 707 рублей.

Показатель Значение (Забайкалье) Среднее по РФ Средняя стоимость аренды в месяц 52 500 руб. 47 707 руб. Доходность инвестиций (годовая) ~ 9,6% - Срок окупаемости недвижимости 10,4 года -

Причины скачков цен

Рынок региона демонстрирует высокую волатильность. В мае 2025 года цены росли стремительно — на 67,5%, а к октябрю годовой прирост достиг 39,9%. Текущее падение на 18,6% вызвано резким увеличением предложения: число доступных домов с начала года выросло на 56%, а по сравнению с прошлым маем — на 132%.

Спрос в зимний и весенний периоды снизился из-за холодной погоды, что вынудило арендодателей снижать ставки. Однако с наступлением тепла в мае цены снова начали расти.

Сравнение с квартирами

Инвестиции в частный сектор в Забайкалье выглядят выгоднее, чем в многоквартирные дома. Для сравнения: год назад доходность аренды квартир в Чите составляла 7,1%, а срок окупаемости достигал 14 лет. Дома окупаются быстрее — за 10,4 года при доходности 9,6%.

Аналитики предупреждают, что расчеты основаны на идеальной модели. В реальности итоговая прибыль будет ниже, так как модель не учитывает налоги, затраты на содержание зданий и периоды простоя жилья.

Для жителей региона высокая стоимость аренды означает сохраняющийся дефицит доступного жилья в частном секторе. Владельцы же получают доход, превышающий общероссийские показатели.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов