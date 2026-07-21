Безопасность города под угрозой: Омск закупит транспорт, который спасет людей при масштабном бедствии

Мэрия Омска выделит около 240 тысяч рублей на закупку четырех автобусов для эвакуации жителей при чрезвычайных ситуациях. Транспорт понадобится при пожарах, наводнениях и других природных катаклизмах.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, река Иртыш, набережная

Машины передадут в распоряжение городских служб. По задумке мэрии, это ускорит вывоз людей из опасных зон и повысит общую безопасность в городе.

Параметр Данные Общий бюджет ~ 240 000 рублей Количество автобусов 4 единицы Назначение Оперативная эвакуация населения

Помимо закупки техники, городские власти планируют обучить персонал правилам эвакуации и эксплуатации транспорта в условиях ЧС.

"Средства будут направлены на закупку автобусов, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях", — сообщили в мэрии города.

Для Омска, где инфраструктура подвержена рискам паводков, наличие специализированного транспорта для вывоза людей из зоны бедствия является базовым условием безопасности.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова