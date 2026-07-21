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Безопасность города под угрозой: Омск закупит транспорт, который спасет людей при масштабном бедствии

Россия » Сибирь » Омск

Мэрия Омска выделит около 240 тысяч рублей на закупку четырех автобусов для эвакуации жителей при чрезвычайных ситуациях. Транспорт понадобится при пожарах, наводнениях и других природных катаклизмах.

Омск, река Иртыш, набережная
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Омск, река Иртыш, набережная

Машины передадут в распоряжение городских служб. По задумке мэрии, это ускорит вывоз людей из опасных зон и повысит общую безопасность в городе.

Параметр Данные
Общий бюджет ~ 240 000 рублей
Количество автобусов 4 единицы
Назначение Оперативная эвакуация населения

Помимо закупки техники, городские власти планируют обучить персонал правилам эвакуации и эксплуатации транспорта в условиях ЧС.

"Средства будут направлены на закупку автобусов, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях", — сообщили в мэрии города.

Для Омска, где инфраструктура подвержена рискам паводков, наличие специализированного транспорта для вывоза людей из зоны бедствия является базовым условием безопасности.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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