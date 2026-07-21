Мэрия Омска выделит около 240 тысяч рублей на закупку четырех автобусов для эвакуации жителей при чрезвычайных ситуациях. Транспорт понадобится при пожарах, наводнениях и других природных катаклизмах.
Машины передадут в распоряжение городских служб. По задумке мэрии, это ускорит вывоз людей из опасных зон и повысит общую безопасность в городе.
|Параметр
|Данные
|Общий бюджет
|~ 240 000 рублей
|Количество автобусов
|4 единицы
|Назначение
|Оперативная эвакуация населения
Помимо закупки техники, городские власти планируют обучить персонал правилам эвакуации и эксплуатации транспорта в условиях ЧС.
"Средства будут направлены на закупку автобусов, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях", — сообщили в мэрии города.
Для Омска, где инфраструктура подвержена рискам паводков, наличие специализированного транспорта для вывоза людей из зоны бедствия является базовым условием безопасности.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.