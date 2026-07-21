Владивосток и пригород столкнулись с массовыми авариями на сетях холодного водоснабжения. В среду, 22 июля, "Примводоканал" отключит воду по 126 адресам в районе Чуркина. С сухими кранами останутся жители ряда улиц, а также медицинский центр № 1 и объекты Владивостокского морского рыбного порта.
Водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 20:00 по следующим улицам:
Это не разовый сбой. Серия аварий прошла по городу на прошлой неделе, а впереди новые отключения. На 23 и 29 июля работы запланированы на улицах Курчатова, Лермонтова, Путятинской, Казанской, Крыгина, Стрельникова и Спиридонова.
В закрытом городе Фокино возникла обратная проблема: воды нет из-за того, что её стало слишком много. Сильные ливни смыли в Волчанецкое водохранилище тонны грязи и грунта. Качество воды резко упало, она перестала соответствовать санитарным нормам.
Чтобы грязная вода не попала в краны жителей, специалисты КГУП "Примтеплоэнерго" остановили работу гидроузла еще 15 июля. Подача воды возобновится только после того, как лаборатории подтвердят безопасность ресурса. Сейчас специалисты промывают сети и оборудование, отмечая снижение мутности воды.
Мэрия Фокино организует подвоз питьевой и технической воды. В приоритете — больницы, школы и детские сады.
Для Приморья такие кризисы — системная проблема. Владивосток почти на 90% зависит от осадков, так как подземных источников в городе практически нет. Состояние водохранилищ напрямую зависит от погоды и износа инфраструктуры.
История города помнит несколько критических точек:
|Год
|Причина и последствия
|1998
|Угроза кризиса, разрешившаяся только после затяжных тайфунов.
|2003-2004
|Обмеление водохранилищ и остановка насосных станций из-за долгов по электроэнергии. Введен режим ЧС: воду давали по 2-3 часа раз в двое суток.
|Настоящее время
|Хронический износ сетей, при котором любой ливень или порыв трубы приводит к масштабным отключениям.
Сегодняшняя ситуация показывает, что инфраструктура региона остается хрупкой. Любое природное явление — будь то засуха или чрезмерные осадки — мгновенно выводит систему из строя.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.