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Сотни домов останутся без воды: масштабный коллапс на Чуркине ударит по больницам Владивостока

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток и пригород столкнулись с массовыми авариями на сетях холодного водоснабжения. В среду, 22 июля, "Примводоканал" отключит воду по 126 адресам в районе Чуркина. С сухими кранами останутся жители ряда улиц, а также медицинский центр № 1 и объекты Владивостокского морского рыбного порта.

Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Где отключат воду 22 июля

Водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 20:00 по следующим улицам:

  • Берёзовая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8/3, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12а, 16, 16а, 20, 21, 21а, 24, 25 (включая стр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 59), 28, 30, 34, 34а, 36, 38, 39;
  • Дубовая: 3 (в т. ч. стр. 1), 4, 5-б, 6, 6-б, 7/2, 7/3, 7а, 9, 10, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж, 12-б, 12в, 21, 21а, 25, 27, 33;
  • Калинина: 4, 8, 11, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 28, 78, 105, 107, 109, 115, 115а, 173, 177, 225;
  • Краева: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 8а;
  • Пихтовая: 21, 21а, 21-б, 26-б, 26в, 26г, 27, 27а, 29, 35, 38;
  • Полтавская: 11, 15;
  • Тополевая: 3, 6, 7, 10, 10д, 14, 16, 28, 30, 38, 42, 44, 46;
  • Харьковская: 36а;
  • Ясеневая: 8.

Это не разовый сбой. Серия аварий прошла по городу на прошлой неделе, а впереди новые отключения. На 23 и 29 июля работы запланированы на улицах Курчатова, Лермонтова, Путятинской, Казанской, Крыгина, Стрельникова и Спиридонова.

Ситуация в Фокино: парадокс ливней

В закрытом городе Фокино возникла обратная проблема: воды нет из-за того, что её стало слишком много. Сильные ливни смыли в Волчанецкое водохранилище тонны грязи и грунта. Качество воды резко упало, она перестала соответствовать санитарным нормам.

Чтобы грязная вода не попала в краны жителей, специалисты КГУП "Примтеплоэнерго" остановили работу гидроузла еще 15 июля. Подача воды возобновится только после того, как лаборатории подтвердят безопасность ресурса. Сейчас специалисты промывают сети и оборудование, отмечая снижение мутности воды.

Мэрия Фокино организует подвоз питьевой и технической воды. В приоритете — больницы, школы и детские сады.

Почему регион живет в режиме водного риска

Для Приморья такие кризисы — системная проблема. Владивосток почти на 90% зависит от осадков, так как подземных источников в городе практически нет. Состояние водохранилищ напрямую зависит от погоды и износа инфраструктуры.

История города помнит несколько критических точек:

Год Причина и последствия
1998 Угроза кризиса, разрешившаяся только после затяжных тайфунов.
2003-2004 Обмеление водохранилищ и остановка насосных станций из-за долгов по электроэнергии. Введен режим ЧС: воду давали по 2-3 часа раз в двое суток.
Настоящее время Хронический износ сетей, при котором любой ливень или порыв трубы приводит к масштабным отключениям.

Сегодняшняя ситуация показывает, что инфраструктура региона остается хрупкой. Любое природное явление — будь то засуха или чрезмерные осадки — мгновенно выводит систему из строя.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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