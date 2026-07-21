Земля превратилась в сплошное озеро: масштабный потоп в Якутии привел к катастрофе для жителей

Аномальные ливни в Сунтарском районе Якутии уничтожили урожай в личном секторе села Сунтар и затопили 72% всех сельхозугодий улуса. С 19 июля на территории района действует режим ЧС. Ситуация осложняется тем, что синоптики прогнозируют приход нового циклона.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная деревня

Стихия ударила по району в начале июля. В период с 13 по 18 число дожди шли непрерывно. Месячная норма осадков была превышена более чем в пять раз.

"На каждый квадратный метр почвы, и без того переувлажненной, выпало около 120 литров воды. Старожилы отмечают, что подобного разгула стихии не было с 1997 года", — сообщил первый заместитель главы муниципального образования Павел Григорьев.

Показатель Значение Превышение нормы осадков 561% Затопленные сельхозугодья улуса 72% Количество пострадавших жителей 472 человека (из них 298 детей) Подтопленные объекты 109 дворов и 9 жилых домов

Ликвидация последствий и риски

В селе Сунтар огороды жителей восстановить не удастся — урожай полностью уничтожен. Сейчас вода начинает спадать, но угроза нового циклона в ближайшие два дня заставляет рабочих действовать быстрее. С 18 июля в районе круглосуточно углубляют водоотводные канавы, которые не справились с объемом воды.

В работах задействовано шесть единиц спецтехники, сотрудники администрации, местные жители и компания "Сунтаравтодор".

"Проведение восстановительных работ осложняется труднодоступностью участков для спецтехники. В ряде наслегов мелиоративные каналы отсутствуют, поэтому влага будет уходить только естественным путем, что значительно затянет процесс восстановления земель", — пояснил Павел Григорьев.

Экспертная проверка:

Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова