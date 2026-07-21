Граница перестала быть преградой: запуск объекта между Благовещенском и Хэйхэ изменит логистику

Россия и Китай согласовывают детали запуска трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Представители обеих стран обсудили техническую безопасность и график ввода объекта в строй. Со стороны КНР делегацию возглавил начальник Управления специального оборудования Госуправления по регулированию рынка Ван Юньсун, с российской стороны встречу провел зампред правительства Амурской области Петр Пак.

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На текущий момент объект готов более чем на 96%. Все десять несущих тросов уже смонтированы, в ближайшее время на площадку доставят пассажирские кабины.

"На завершающей стадии службы с двух сторон объединяются, чтобы сформировать общую дорожную карту по запуску трансграничной канатной дороги. Обсудили механизм координации действий сторон для успешного безопасного запуска объекта. Договорились создать рабочую группу и разработать план действий", — пояснила министр внешних связей и туризма Екатерина Киреева.

Этап / Показатель Статус и сроки Общая готовность объекта > 96% Монтаж канатов Завершен (все 10 смонтированы) Тестовая эксплуатация Декабрь 2026 года

Запуск дороги пройдет в два этапа. Сначала в конце декабря 2026 года начнутся тестовые испытания. Промышленная эксплуатация стартует после завершения тестов и оформления всех разрешительных документов в России и Китае.

Для жителей Приамурья и туристов этот объект станет новым инструментом логистики между городами-двойниками. В отличие от моста или парома, канатная дорога меньше зависит от наземного трафика, хотя и требует жесткого соблюдения технических регламентов безопасности с обеих сторон границы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов