Россия и Китай согласовывают детали запуска трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Представители обеих стран обсудили техническую безопасность и график ввода объекта в строй. Со стороны КНР делегацию возглавил начальник Управления специального оборудования Госуправления по регулированию рынка Ван Юньсун, с российской стороны встречу провел зампред правительства Амурской области Петр Пак.
На текущий момент объект готов более чем на 96%. Все десять несущих тросов уже смонтированы, в ближайшее время на площадку доставят пассажирские кабины.
"На завершающей стадии службы с двух сторон объединяются, чтобы сформировать общую дорожную карту по запуску трансграничной канатной дороги. Обсудили механизм координации действий сторон для успешного безопасного запуска объекта. Договорились создать рабочую группу и разработать план действий", — пояснила министр внешних связей и туризма Екатерина Киреева.
|Этап / Показатель
|Статус и сроки
|Общая готовность объекта
|> 96%
|Монтаж канатов
|Завершен (все 10 смонтированы)
|Тестовая эксплуатация
|Декабрь 2026 года
Запуск дороги пройдет в два этапа. Сначала в конце декабря 2026 года начнутся тестовые испытания. Промышленная эксплуатация стартует после завершения тестов и оформления всех разрешительных документов в России и Китае.
Для жителей Приамурья и туристов этот объект станет новым инструментом логистики между городами-двойниками. В отличие от моста или парома, канатная дорога меньше зависит от наземного трафика, хотя и требует жесткого соблюдения технических регламентов безопасности с обеих сторон границы.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.