Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
Больше не для авантюристов: Сахалин изменил подход к приему гостей и привлек тысячи китайцев

Граница перестала быть преградой: запуск объекта между Благовещенском и Хэйхэ изменит логистику

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Россия и Китай согласовывают детали запуска трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Представители обеих стран обсудили техническую безопасность и график ввода объекта в строй. Со стороны КНР делегацию возглавил начальник Управления специального оборудования Госуправления по регулированию рынка Ван Юньсун, с российской стороны встречу провел зампред правительства Амурской области Петр Пак.

Благовещенск
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Благовещенск

На текущий момент объект готов более чем на 96%. Все десять несущих тросов уже смонтированы, в ближайшее время на площадку доставят пассажирские кабины.

"На завершающей стадии службы с двух сторон объединяются, чтобы сформировать общую дорожную карту по запуску трансграничной канатной дороги. Обсудили механизм координации действий сторон для успешного безопасного запуска объекта. Договорились создать рабочую группу и разработать план действий", — пояснила министр внешних связей и туризма Екатерина Киреева.

Этап / Показатель Статус и сроки
Общая готовность объекта > 96%
Монтаж канатов Завершен (все 10 смонтированы)
Тестовая эксплуатация Декабрь 2026 года

Запуск дороги пройдет в два этапа. Сначала в конце декабря 2026 года начнутся тестовые испытания. Промышленная эксплуатация стартует после завершения тестов и оформления всех разрешительных документов в России и Китае.

Для жителей Приамурья и туристов этот объект станет новым инструментом логистики между городами-двойниками. В отличие от моста или парома, канатная дорога меньше зависит от наземного трафика, хотя и требует жесткого соблюдения технических регламентов безопасности с обеих сторон границы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Иркутская область
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Старая "Нива" вернулась с сюрпризом: АвтоВАЗ изменил легендарный внедорожник до неузнаваемости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Последние материалы
Ловушки для метров: 5 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые визуально съедают пространство
Берег больше не кажется безопасным: Амур в Хабаровске заставил жителей ждать худшего сценария
Дети больше не будут терпеть боль: в Ачинске внедрили стандарт, который изменил диагностику
Счета за свет и газ стали неподъемными: финансовая нагрузка на жителей Омской области резко изменилась
Дышать станет по-настоящему тяжело: Приморский край ждет период опасного скопления вредных примесей
Природа региона оказалась на пределе: власти Омской области пересмотрели правила отстрела зверей
Рынок жилья сошел с ума: Дальний Восток побил годовой рекорд по кредитам за полгода
Прошлых поблажек больше не будет: в Ачинске развернули службу, которая ударит по кошелькам
Больше не для авантюристов: Сахалин изменил подход к приему гостей и привлек тысячи китайцев
Такого взлета не ждали: Камчатский край за пять лет почти удвоил число многодетных семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.