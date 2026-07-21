На Сахалине и Курилах обновляют 299 элементов в 165 многоквартирных домах. Речь идет о замене кровли, ремонте фасадов и модернизации инженерных сетей. На текущий момент строители уже завершили работы в 113 объектах.
"Капитальный ремонт жилого фонда — это не просто обновление зданий. Это вклад в комфорт и безопасность сахалинцев и курильчан. Мы последовательно приводим в порядок фасады, крыши, подъезды, коммуникации, чтобы люди видели реальные изменения в своих домах", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Основной объем работ сосредоточен в Южно-Сахалинске. Здесь уже обновили 9 крыш, 4 фасада и 25 участков инженерных сетей. Специфика местного климата с частыми циклонами и высокой влажностью заставляет подрядчиков уделять особое внимание изоляции.
Например, в доме №115 по улице Украинской утеплили торцевые стены и нанесли декоративную отделку. Это защитит здание от перепадов температур и износа. Завершить объект планируют установкой новых окон в подъездах и ремонтом отмостки с козырьками.
Сложнее обстоят дела с объектами, имеющими специфическую отделку. В доме №7а на проспекте Победы фасад облицован керамической плиткой. Чтобы новые материалы держались крепко, рабочие делают насечки на каждой детали и обрабатывают поверхность специальной грунтовкой. Параллельно здесь укладывают гидроизоляцию на кровле.
|Показатель
|Значение
|Общее число домов в программе
|165
|Всего элементов к замене
|299
|Уже отремонтированные объекты
|113
|Итоги программы с 2014 года
|2247 домов / 5,5 тыс. элементов
"Работы идут по графику, без срывов, и это результат слаженной работы подрядчиков и строгого надзора со стороны отдела строительного контроля", — подчеркнул генеральный директор сахалинского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Игорь Бондарев.
Для жителей островов ремонт кровли критичен: протечки во время осенних ливней — обычная проблема старого фонда. Большинство объектов стремятся сдать до октября, пока не начался сезон затяжных дождей.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.