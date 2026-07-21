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Стены трещат от сырости: масштабное обновление жилого фонда Сахалина изменило облик целых кварталов

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На Сахалине и Курилах обновляют 299 элементов в 165 многоквартирных домах. Речь идет о замене кровли, ремонте фасадов и модернизации инженерных сетей. На текущий момент строители уже завершили работы в 113 объектах.

Строители на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройке

"Капитальный ремонт жилого фонда — это не просто обновление зданий. Это вклад в комфорт и безопасность сахалинцев и курильчан. Мы последовательно приводим в порядок фасады, крыши, подъезды, коммуникации, чтобы люди видели реальные изменения в своих домах", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Особенности работ в регионе

Основной объем работ сосредоточен в Южно-Сахалинске. Здесь уже обновили 9 крыш, 4 фасада и 25 участков инженерных сетей. Специфика местного климата с частыми циклонами и высокой влажностью заставляет подрядчиков уделять особое внимание изоляции.

Например, в доме №115 по улице Украинской утеплили торцевые стены и нанесли декоративную отделку. Это защитит здание от перепадов температур и износа. Завершить объект планируют установкой новых окон в подъездах и ремонтом отмостки с козырьками.

Сложнее обстоят дела с объектами, имеющими специфическую отделку. В доме №7а на проспекте Победы фасад облицован керамической плиткой. Чтобы новые материалы держались крепко, рабочие делают насечки на каждой детали и обрабатывают поверхность специальной грунтовкой. Параллельно здесь укладывают гидроизоляцию на кровле.

Показатель Значение
Общее число домов в программе 165
Всего элементов к замене 299
Уже отремонтированные объекты 113
Итоги программы с 2014 года 2247 домов / 5,5 тыс. элементов

"Работы идут по графику, без срывов, и это результат слаженной работы подрядчиков и строгого надзора со стороны отдела строительного контроля", — подчеркнул генеральный директор сахалинского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Игорь Бондарев.

Для жителей островов ремонт кровли критичен: протечки во время осенних ливней — обычная проблема старого фонда. Большинство объектов стремятся сдать до октября, пока не начался сезон затяжных дождей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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