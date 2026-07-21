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Природа решила ударить дважды: Амурская область рискует потерять контроль над уровнем рек

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Амурская область готовится к приему паводковой волны из Забайкалья на фоне сильных ливней. Сочетание избыточных осадков и притока воды из соседнего региона повышает риск затоплений в пойменных территориях.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют дожди и град. Температура воздуха составит от +10 до +20 градусов, а порывы ветра в отдельных районах достигнут 7-8 баллов.

Вода из Забайкалья уже начала поднимать уровень в реках Амур и Буря. Местные власти призывают жителей ограничить выходы на улицу во время пика ливней и внимательно следить за отметками на гидропостах.

Показатель Прогноз
Температура воздуха +10… +20 °C
Ветер 7-8 баллов
Осадки Дожди, град

Специалисты советуют подготовить минимальный набор вещей первой необходимости и запас продуктов на случай, если доступ к некоторым населенным пунктам будет временно ограничен из-за разлива рек.

"Паводки в бассейнах Амура и Бури часто имеют кумулятивный эффект: когда внутренние ливни накладываются на приток воды из верховий, уровень поднимается быстрее обычного. Жителям низин стоит заранее проверить состояние своих объектов", — пояснил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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