Амурская область готовится к приему паводковой волны из Забайкалья на фоне сильных ливней. Сочетание избыточных осадков и притока воды из соседнего региона повышает риск затоплений в пойменных территориях.
В ближайшие сутки синоптики прогнозируют дожди и град. Температура воздуха составит от +10 до +20 градусов, а порывы ветра в отдельных районах достигнут 7-8 баллов.
Вода из Забайкалья уже начала поднимать уровень в реках Амур и Буря. Местные власти призывают жителей ограничить выходы на улицу во время пика ливней и внимательно следить за отметками на гидропостах.
|Показатель
|Прогноз
|Температура воздуха
|+10… +20 °C
|Ветер
|7-8 баллов
|Осадки
|Дожди, град
Специалисты советуют подготовить минимальный набор вещей первой необходимости и запас продуктов на случай, если доступ к некоторым населенным пунктам будет временно ограничен из-за разлива рек.
"Паводки в бассейнах Амура и Бури часто имеют кумулятивный эффект: когда внутренние ливни накладываются на приток воды из верховий, уровень поднимается быстрее обычного. Жителям низин стоит заранее проверить состояние своих объектов", — пояснил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.