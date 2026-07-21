Сотрудницу заставили оплатить iPhone 16: суд в Свободном обнулил долг из-за ошибок руководства

В Свободном суд отклонил иск АО "Русская телефонная компания", которая пыталась взыскать с сотрудницы 96 тысяч рублей за пропавший iPhone 16 Pro Max.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyu3a, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ линейка IPhone 16

Конфликт начался после инвентаризации в местном офисе продаж. Проверка выявила недостачу смартфона. Руководство компании посчитало виноватым помощника офиса, которая принимала груз от курьера.

По версии работодателя, сотрудница проявила халатность: не проверила упаковку, не зафиксировала повреждения коробки на фото и не составила акт о расхождениях. Из-за отсутствия документов компания не смогла предъявить претензии перевозчику и решила переложить финансовые потери на работницу.

"Работодатель обязан был доказать вину работника и причинно-следственную связь между его действиями и ущербом", — пояснил суд, отказывая в удовлетворении иска.

Суд решил, что компания не представила достаточных доказательств того, что именно действия сотрудницы привели к потере устройства. В итоге платить за пропавший телефон работница не будет.