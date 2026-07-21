Сотрудницу заставили оплатить iPhone 16: суд в Свободном обнулил долг из-за ошибок руководства

В Свободном суд отклонил иск АО "Русская телефонная компания", которая пыталась взыскать с сотрудницы 96 тысяч рублей за пропавший iPhone 16 Pro Max.
Конфликт начался после инвентаризации в местном офисе продаж. Проверка выявила недостачу смартфона. Руководство компании посчитало виноватым помощника офиса, которая принимала груз от курьера.
По версии работодателя, сотрудница проявила халатность: не проверила упаковку, не зафиксировала повреждения коробки на фото и не составила акт о расхождениях. Из-за отсутствия документов компания не смогла предъявить претензии перевозчику и решила переложить финансовые потери на работницу.
"Работодатель обязан был доказать вину работника и причинно-следственную связь между его действиями и ущербом", — пояснил суд, отказывая в удовлетворении иска.
Суд решил, что компания не представила достаточных доказательств того, что именно действия сотрудницы привели к потере устройства. В итоге платить за пропавший телефон работница не будет.
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