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Студенты Сахалина в шоке от щедрости: региональная программа перекроет половину счетов за вуз

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалинская область компенсирует студентам 50% стоимости обучения в местных вузах. Региональная программа поддержки направлена на то, чтобы молодежь оставалась на островах и не уезжала за образованием на материк.

студенты в университете
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты в университете

Право на выплату имеют граждане России, которые впервые получают высшее образование на очной форме в вузах Сахалина. Порядок компенсации зависит от года поступления:

  • поступившие в 2025 году могут вернуть часть средств за первый и второй курсы;
  • поступившие в 2026 году — только за первый курс.

Чтобы получить деньги за второй год обучения, студент должен закрыть все академические задолженности.

"Эта мера поддержки реально помогает семьям", — отметила министр социальной защиты региона Ольга Орлова.

Условия получения компенсации

Деньги перечислят только при соблюдении трех требований. Вуз должен иметь лицензию, а выбранная образовательная программа — государственную аккредитацию. Также студент не может получать иные бюджетные выплаты области на оплату учебы.

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Размер компенсации 50% от стоимости обучения
Количество получателей в текущем году 82 студента
Общая сумма выплат более 6 млн рублей

Для оформления документов и подачи заявления нужно прийти в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства.

Подобные меры поддержки становятся актуальнее на фоне появления новых специальностей. Например, СахГУ и КНИТУ запустили подготовку инженеров-химиков. Такие кадры нужны области для организации полного цикла переработки углеводородов — от добычи до производства конечных продуктов из газа.

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на выплату?

Граждане РФ, которые учатся на очном отделении в сахалинском вузе и получают первое высшее образование.

Что будет, если возникнут долги по учебе?

Компенсация за второй год обучения в таком случае не выплачивается.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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