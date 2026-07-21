Студенты Сахалина в шоке от щедрости: региональная программа перекроет половину счетов за вуз

Сахалинская область компенсирует студентам 50% стоимости обучения в местных вузах. Региональная программа поддержки направлена на то, чтобы молодежь оставалась на островах и не уезжала за образованием на материк.
Право на выплату имеют граждане России, которые впервые получают высшее образование на очной форме в вузах Сахалина. Порядок компенсации зависит от года поступления:
Чтобы получить деньги за второй год обучения, студент должен закрыть все академические задолженности.
"Эта мера поддержки реально помогает семьям", — отметила министр социальной защиты региона Ольга Орлова.
Деньги перечислят только при соблюдении трех требований. Вуз должен иметь лицензию, а выбранная образовательная программа — государственную аккредитацию. Также студент не может получать иные бюджетные выплаты области на оплату учебы.
|Показатель
|Значение
|Размер компенсации
|50% от стоимости обучения
|Количество получателей в текущем году
|82 студента
|Общая сумма выплат
|более 6 млн рублей
Для оформления документов и подачи заявления нужно прийти в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства.
Подобные меры поддержки становятся актуальнее на фоне появления новых специальностей. Например, СахГУ и КНИТУ запустили подготовку инженеров-химиков. Такие кадры нужны области для организации полного цикла переработки углеводородов — от добычи до производства конечных продуктов из газа.
Граждане РФ, которые учатся на очном отделении в сахалинском вузе и получают первое высшее образование.
Компенсация за второй год обучения в таком случае не выплачивается.
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