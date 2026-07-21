Огонь зашел в жилые дома: серия техногенных происшествий в Хабаровском крае всколыхнула регион

За последние сутки в Хабаровском крае не произошло крупных чрезвычайных ситуаций, однако пожарные выехали на десять техногенных возгораний. Четыре пожара вспыхнули в жилых домах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожарная машина

Особый противопожарный режим остается в силе для восьми муниципальных образований. Под ограничением оказались Верхнебуреинский, Охотский, Ульчский, Николаевский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский районы, а также поселки имени Полины Осипенко и Аяно-Майский. В лесах региона сейчас фиксируют пожарную опасность первого, второго и третьего классов.

Сотрудники МЧС также следят за людьми на туристических маршрутах. Сейчас по краю перемещаются 12 групп. Всего зарегистрировано 145 туристов, из которых 44 человека — дети.