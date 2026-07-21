В районе имени Лазо Приморского края фермеры планируют увеличить выпуск овощей и ягод на 30% в текущем году. Рост производства стал возможен благодаря государственным грантам и субсидиям, которые направили хозяйства на расширение площадей и закупку техники.
Одним из крупнейших получателей поддержки стало хозяйство Владимира Белорусцева, который специализируется на выращивании садовой земляники. В 2023 году фермер получил более 25 млн рублей.
"Этот грант позволил нам расширить площадь выращивания земляники, улучшить техническое оснащение и повысить качество продукции", — отметил владелец хозяйства Владимир Белорусцев.
Развитие ягодного и овощного сектора в районе сейчас идет через программы поддержки малого и среднего бизнеса. Представители Минсельхоза, посетившие хозяйства Лазо, подтвердили, что такие вложения в инфраструктуру ферм позволяют региону наращивать объемы продовольствия самостоятельно.
|Показатель
|Значение
|Грант хозяйства В. Белорусцева (2023 г.)
|более 25 млн рублей
|Прогноз роста производства (текущий год)
|+30%
Для Приморья развитие тепличных и садовых хозяйств в таких районах, как Лазо, имеет стратегическое значение. Это сокращает зависимость региона от привозных овощей и ягод, которые часто завозят из соседних стран АТР, и делает местный рынок более стабильным.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.