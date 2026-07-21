Земля больше не пустует: в районе имени Лазо резко изменили подход к продовольствию региона

В районе имени Лазо Приморского края фермеры планируют увеличить выпуск овощей и ягод на 30% в текущем году. Рост производства стал возможен благодаря государственным грантам и субсидиям, которые направили хозяйства на расширение площадей и закупку техники.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Укроп

Одним из крупнейших получателей поддержки стало хозяйство Владимира Белорусцева, который специализируется на выращивании садовой земляники. В 2023 году фермер получил более 25 млн рублей.

"Этот грант позволил нам расширить площадь выращивания земляники, улучшить техническое оснащение и повысить качество продукции", — отметил владелец хозяйства Владимир Белорусцев.

Развитие ягодного и овощного сектора в районе сейчас идет через программы поддержки малого и среднего бизнеса. Представители Минсельхоза, посетившие хозяйства Лазо, подтвердили, что такие вложения в инфраструктуру ферм позволяют региону наращивать объемы продовольствия самостоятельно.

Показатель Значение Грант хозяйства В. Белорусцева (2023 г.) более 25 млн рублей Прогноз роста производства (текущий год) +30%

Для Приморья развитие тепличных и садовых хозяйств в таких районах, как Лазо, имеет стратегическое значение. Это сокращает зависимость региона от привозных овощей и ягод, которые часто завозят из соседних стран АТР, и делает местный рынок более стабильным.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов