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Земля больше не пустует: в районе имени Лазо резко изменили подход к продовольствию региона

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В районе имени Лазо Приморского края фермеры планируют увеличить выпуск овощей и ягод на 30% в текущем году. Рост производства стал возможен благодаря государственным грантам и субсидиям, которые направили хозяйства на расширение площадей и закупку техники.

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Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Одним из крупнейших получателей поддержки стало хозяйство Владимира Белорусцева, который специализируется на выращивании садовой земляники. В 2023 году фермер получил более 25 млн рублей.

"Этот грант позволил нам расширить площадь выращивания земляники, улучшить техническое оснащение и повысить качество продукции", — отметил владелец хозяйства Владимир Белорусцев.

Развитие ягодного и овощного сектора в районе сейчас идет через программы поддержки малого и среднего бизнеса. Представители Минсельхоза, посетившие хозяйства Лазо, подтвердили, что такие вложения в инфраструктуру ферм позволяют региону наращивать объемы продовольствия самостоятельно.

Показатель Значение
Грант хозяйства В. Белорусцева (2023 г.) более 25 млн рублей
Прогноз роста производства (текущий год) +30%

Для Приморья развитие тепличных и садовых хозяйств в таких районах, как Лазо, имеет стратегическое значение. Это сокращает зависимость региона от привозных овощей и ягод, которые часто завозят из соседних стран АТР, и делает местный рынок более стабильным.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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