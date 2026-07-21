Цифры просто поражают воображение: Магаданская область пересмотрела стратегию развития недр

За первую половину 2026 года в Магаданской области добыли 24,04 тонны золота и 198,5 тонны серебра. Данные опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

Основной объем золота принесли рудные месторождения, россыпные дали 4,23 тонны. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ — здесь извлекли 16,4 тонны металла.

Серебро добывают преимущественно в Омсукчанском городском округе. Основные объемы сосредоточены на предприятиях "Полиметалла" (АО "Серебро Магадана" и ООО "Омолонская золоторудная компания"), а также на руднике "Тэутэджак" концерна "Арбат".

Металл Объем добычи (тонны) Цинк 3 253,1 Свинец 2 642,4 Медь 165,7

Цветные металлы извлекают на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском округе через АО "Серебро Магадана".

Власти региона стремятся уйти от односторонней зависимости от золота. Губернатор Сергей Носов поставил задачу на ближайшие пять лет: нарастить добычу золота еще на 30 тонн и вывести добычу меди на полноценный промышленный уровень.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов