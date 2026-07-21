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Цифры просто поражают воображение: Магаданская область пересмотрела стратегию развития недр

Россия » Дальний Восток » Магадан

За первую половину 2026 года в Магаданской области добыли 24,04 тонны золота и 198,5 тонны серебра. Данные опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Золотые слитки
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые слитки

Основной объем золота принесли рудные месторождения, россыпные дали 4,23 тонны. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ — здесь извлекли 16,4 тонны металла.

Серебро добывают преимущественно в Омсукчанском городском округе. Основные объемы сосредоточены на предприятиях "Полиметалла" (АО "Серебро Магадана" и ООО "Омолонская золоторудная компания"), а также на руднике "Тэутэджак" концерна "Арбат".

Металл Объем добычи (тонны)
Цинк 3 253,1
Свинец 2 642,4
Медь 165,7

Цветные металлы извлекают на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском округе через АО "Серебро Магадана".

Власти региона стремятся уйти от односторонней зависимости от золота. Губернатор Сергей Носов поставил задачу на ближайшие пять лет: нарастить добычу золота еще на 30 тонн и вывести добычу меди на полноценный промышленный уровень.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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