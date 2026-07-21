В одном из сел Благовещенского округа построят спортивную площадку с тренажерами и бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщили в администрации округа.
Спорткомплекс оборудуют тренажерами для физической нагрузки, а доступ к интернету сделают открытым для всех посетителей. Работы начнутся в ближайшие месяцы.
Проект финансируют через государственную программу по развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности. Вместе с запуском площадки в селе организуют мероприятия по популяризации здорового образа жизни.
"Умная" спортплощадка станет важным элементом инфраструктуры, способствующим улучшению качества жизни местных жителей и стимулированию активного образа жизни, — сообщили в пресс-службе администрации округа.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.