Старые площадки уйдут в прошлое: Благовещенский округ внедрит стандарт, изменивший привычки

В одном из сел Благовещенского округа построят спортивную площадку с тренажерами и бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщили в администрации округа.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ спортплощадка

Спорткомплекс оборудуют тренажерами для физической нагрузки, а доступ к интернету сделают открытым для всех посетителей. Работы начнутся в ближайшие месяцы.

Проект финансируют через государственную программу по развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности. Вместе с запуском площадки в селе организуют мероприятия по популяризации здорового образа жизни.

"Умная" спортплощадка станет важным элементом инфраструктуры, способствующим улучшению качества жизни местных жителей и стимулированию активного образа жизни, — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова