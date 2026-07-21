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Старые площадки уйдут в прошлое: Благовещенский округ внедрит стандарт, изменивший привычки

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В одном из сел Благовещенского округа построят спортивную площадку с тренажерами и бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщили в администрации округа.

спортплощадка
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
спортплощадка

Спорткомплекс оборудуют тренажерами для физической нагрузки, а доступ к интернету сделают открытым для всех посетителей. Работы начнутся в ближайшие месяцы.

Проект финансируют через государственную программу по развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности. Вместе с запуском площадки в селе организуют мероприятия по популяризации здорового образа жизни.

"Умная" спортплощадка станет важным элементом инфраструктуры, способствующим улучшению качества жизни местных жителей и стимулированию активного образа жизни, — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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