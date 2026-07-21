Болезни в крови насекомых: анализ клещей в Амурской области привел к тревожным выводам

В Амурской области падает активность клещей. За последнюю неделю врачи приняли 61 пациента с укусами, из них 20 человек — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

Специалисты лаборатории проверили 43 клеща, которые пациенты сняли с кожи. В пяти образцах нашли возбудитель клещевого боррелиоза.

За этот период случаев заболевания клещевыми инфекциями не зафиксировали.