В Амурской области падает активность клещей. За последнюю неделю врачи приняли 61 пациента с укусами, из них 20 человек — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты лаборатории проверили 43 клеща, которые пациенты сняли с кожи. В пяти образцах нашли возбудитель клещевого боррелиоза.
За этот период случаев заболевания клещевыми инфекциями не зафиксировали.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.