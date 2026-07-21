Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не куст, а скульптура: можжевельник способен держать форму годами, если не допустить одну ошибку
Сотрудницу заставили оплатить iPhone 16: суд в Свободном обнулил долг из-за ошибок руководства
Ростовская область: мастера по ремонту техники зарабатывают в среднем более 130 тысяч рублей
Студенты Сахалина в шоке от щедрости: региональная программа перекроет половину счетов за вуз
Огонь зашел в жилые дома: серия техногенных происшествий в Хабаровском крае всколыхнула регион
Земля больше не пустует: в районе имени Лазо резко изменили подход к продовольствию региона
Цифры просто поражают воображение: Магаданская область пересмотрела стратегию развития недр
Старые площадки уйдут в прошлое: Благовещенский округ внедрит стандарт, изменивший привычки
Скупой платит дважды, а кухня — годами: кухонный фартук способен испортить ремонт надолго

Болезни в крови насекомых: анализ клещей в Амурской области привел к тревожным выводам

Россия

В Амурской области падает активность клещей. За последнюю неделю врачи приняли 61 пациента с укусами, из них 20 человек — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осторожно, клещи в лесу

Специалисты лаборатории проверили 43 клеща, которые пациенты сняли с кожи. В пяти образцах нашли возбудитель клещевого боррелиоза.

За этот период случаев заболевания клещевыми инфекциями не зафиксировали.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Иркутская область
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Старая "Нива" вернулась с сюрпризом: АвтоВАЗ изменил легендарный внедорожник до неузнаваемости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Последние материалы
Не куст, а скульптура: можжевельник способен держать форму годами, если не допустить одну ошибку
Сотрудницу заставили оплатить iPhone 16: суд в Свободном обнулил долг из-за ошибок руководства
Ростовская область: мастера по ремонту техники зарабатывают в среднем более 130 тысяч рублей
Студенты Сахалина в шоке от щедрости: региональная программа перекроет половину счетов за вуз
Огонь зашел в жилые дома: серия техногенных происшествий в Хабаровском крае всколыхнула регион
Земля больше не пустует: в районе имени Лазо резко изменили подход к продовольствию региона
Цифры просто поражают воображение: Магаданская область пересмотрела стратегию развития недр
Старые площадки уйдут в прошлое: Благовещенский округ внедрит стандарт, изменивший привычки
Скупой платит дважды, а кухня — годами: кухонный фартук способен испортить ремонт надолго
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.