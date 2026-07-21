Хватит мучиться на разбитых путях: дорога к Халактырскому пляжу изменит логистику Камчатки

На Камчатке строят дорогу от микрорайона Дальний к Халактырскому пляжу. Параллельно с дорожными работами в этом районе прокладывают инженерные сети. Завершить весь комплекс работ планируют в следующем году.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы

Сейчас строители реконструируют участок, который связывает микрорайоны Дальний и Заозёрный. Новая трасса должна упростить путь к побережью и сделать движение транспорта безопаснее.

Объект Суть работ Дорожная сеть Строительство пути к Халактырскому пляжу и реконструкция связки Дальний — Заозёрный Инфраструктура Создание инженерных сетей в районе микрорайона Дальний Срок сдачи Следующий год

"Завершение всех работ по проекту запланировано на следующий год", — сообщили представители профильного ведомства.

Развитие этого направления важно для логистики края. Улучшение дорожного покрытия и расширение сети коммуникаций в районе Дальнего позволят снизить нагрузку на существующие пути и ускорить доступ к одной из главных природных достопримечательностей полуострова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова