Амурская область вошла в двадцатку лидеров России по развитию ипотечного кредитования. Согласно данным аналитической компании "Ипотечный рейтинг", по объему сделок регион занял 18-е место в стране.
Рост показателей отражает спрос жителей на собственное жилье и активность застройщиков. За 2025 год в области выдали более 12 тысяч кредитов. Общая сумма займов превысила 15 миллиардов рублей.
|Показатель
|Значение (2025 г.)
|Место в рейтинге РФ
|18-е
|Количество выданных кредитов
|> 12 000
|Общий объем кредитования
|> 15 млрд рублей
|Средний размер кредита
|1,2 млн рублей
Заметно вырос спрос со стороны молодых семей — их доля в общем числе заемщиков увеличилась на 15%. Драйвером стали государственные программы поддержки: льготные ставки и субсидии сделали жилье доступнее для молодежи и специалистов.
Конкуренция в секторе также усилилась. В область зашли новые банки, что расширило выбор кредитных продуктов для жителей.
"Средний размер ипотечного кредита составил около 1,2 миллиона рублей", — зафиксировали аналитики "Ипотечного рейтинга".
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.