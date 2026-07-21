Жилье стало доступнее многих: Амурская область переписала ипотечную историю региона

Амурская область вошла в двадцатку лидеров России по развитию ипотечного кредитования. Согласно данным аналитической компании "Ипотечный рейтинг", по объему сделок регион занял 18-е место в стране.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Современные новостройки

Рост показателей отражает спрос жителей на собственное жилье и активность застройщиков. За 2025 год в области выдали более 12 тысяч кредитов. Общая сумма займов превысила 15 миллиардов рублей.

Показатель Значение (2025 г.) Место в рейтинге РФ 18-е Количество выданных кредитов > 12 000 Общий объем кредитования > 15 млрд рублей Средний размер кредита 1,2 млн рублей

Заметно вырос спрос со стороны молодых семей — их доля в общем числе заемщиков увеличилась на 15%. Драйвером стали государственные программы поддержки: льготные ставки и субсидии сделали жилье доступнее для молодежи и специалистов.

Конкуренция в секторе также усилилась. В область зашли новые банки, что расширило выбор кредитных продуктов для жителей.

"Средний размер ипотечного кредита составил около 1,2 миллиона рублей", — зафиксировали аналитики "Ипотечного рейтинга".

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов