Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Счета за стройку больше не пугают: Сахалинская область запустила выплаты для подключения газа
Завод Haval в Туле приостановил производство с 20 июля 2026 года для модернизации
Обычные овощи стали деликатесом: добавили пару трав и вкус полностью преобразился
Космос больше не будет прежним: перенос старта Starship определил риски для будущих миссий
Потеть в привычном зале больше не надо: домашнее кардио сдвинет жиросжигание без рывков
Эффект смертельной ловушки: обычный завтрак сделал стандартную дозу лекарства токсичной
Вкус настоящего лета: как вырастить изумрудный укроп в разгар июльского зноя
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Организм буквально выталкивает металл: новый слой защиты изменил сценарий распада имплантатов

Зарплаты взлетели до небес: Сахалинская область пересмотрела приоритеты в найме сотрудников

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Рынок труда Сахалинской области в июне 2026 года остался стабильным по объему, но сменил вектор спроса. Работодатели открыли 2,5 тысячи вакансий — столько же, сколько в мае, однако структура найма изменилась в пользу руководителей и специалистов сферы досуга.

Деловой мужчина за работой
Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Деловой мужчина за работой

Резкий скачок произошел в сегменте среднего и высшего менеджмента: количество предложений выросло на 43%, достигнув 54 вакансий. Также заметен рост в секторе искусства, развлечений и медиа (+26%) и в сфере гостеприимства (+18%). Последняя остается одной из самых массовых по количеству мест — до 288 вакансий.

Отрасль Средняя зарплата (руб.) Динамика вакансий
Сельское хозяйство 158,3 тыс. +8%
Добыча сырья 155,1 тыс. +8%
Менеджмент 147,6 тыс. +43%

Помимо лидеров роста, в десятке вошли транспорт, логистика, безопасность, розничная торговля и управление персоналом. При этом финансовые условия остаются наиболее привлекательными в агросекторе и добывающей промышленности — здесь средние выплаты превысили 155 тысяч рублей.

"Компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. Особенно заметно это в сферах с массовым наймом", — пояснила директор по исследованиям hh. ru Мария Игнатова.

Параллельно с этим работодатели начали поиск сотрудников в образовании — регион готовится к новому учебному году. Интересно, что кадровый голод на острове сочетается со спецификой поиска: более половины жителей Южно-Сахалинска ищут работу самостоятельно, игнорируя рекрутеров и агентства.

Почему это важно для региона

Рост вакансий в менеджменте и туризме указывает на попытки бизнеса расширить структуру управления и подготовиться к туристическому сезону. Высокие зарплаты в добыче и сельском хозяйстве отражают специфику удаленности территорий и тяжелых условий труда, где финансовый стимул остается главным инструментом привлечения людей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Экономика и бизнес
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Недвижимость
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Старая "Нива" вернулась с сюрпризом: АвтоВАЗ изменил легендарный внедорожник до неузнаваемости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Последние материалы
Галерея Viva Kola Art организовала в Минске экспозицию работ, посвященных миру животных
На Камчатке выявлено 12 случаев боррелиоза на фоне общего роста активности иксодовых клещей
МЧС Камчатки запретило пересекать реки Амчигача и Большая Воровская вброд из-за паводка
Зеленая масса в компостной яме: неверный алгоритм укладки приведет к появлению крайне неприятных последствий
Новый асфальтобетонный завод в Пскове обеспечит стабильный график ремонта дорог
Ни тепла, ни объятий, ни короны отца: ужин принца Гарри с Карлом III оказался ледяным
Не возраст выдаёт годы, а привычки: макияж может сделать лицо уставшим без единой морщины
Луковицы набирают вес быстрее: простой продукт с кухни поможет урожаю раскрыть потенциал
Скелеты в Испании оказались странными: анатомический сдвиг сблизил древних людей с нами
Ведущий Fox во время финала ЧМ в США не смог узнать актёра в толпе: пришлось извиняться перед двумя звёздами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.