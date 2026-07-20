Зарплаты взлетели до небес: Сахалинская область пересмотрела приоритеты в найме сотрудников

Рынок труда Сахалинской области в июне 2026 года остался стабильным по объему, но сменил вектор спроса. Работодатели открыли 2,5 тысячи вакансий — столько же, сколько в мае, однако структура найма изменилась в пользу руководителей и специалистов сферы досуга.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Деловой мужчина за работой

Резкий скачок произошел в сегменте среднего и высшего менеджмента: количество предложений выросло на 43%, достигнув 54 вакансий. Также заметен рост в секторе искусства, развлечений и медиа (+26%) и в сфере гостеприимства (+18%). Последняя остается одной из самых массовых по количеству мест — до 288 вакансий.

Отрасль Средняя зарплата (руб.) Динамика вакансий Сельское хозяйство 158,3 тыс. +8% Добыча сырья 155,1 тыс. +8% Менеджмент 147,6 тыс. +43%

Помимо лидеров роста, в десятке вошли транспорт, логистика, безопасность, розничная торговля и управление персоналом. При этом финансовые условия остаются наиболее привлекательными в агросекторе и добывающей промышленности — здесь средние выплаты превысили 155 тысяч рублей.

"Компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. Особенно заметно это в сферах с массовым наймом", — пояснила директор по исследованиям hh. ru Мария Игнатова.

Параллельно с этим работодатели начали поиск сотрудников в образовании — регион готовится к новому учебному году. Интересно, что кадровый голод на острове сочетается со спецификой поиска: более половины жителей Южно-Сахалинска ищут работу самостоятельно, игнорируя рекрутеров и агентства.

Почему это важно для региона

Рост вакансий в менеджменте и туризме указывает на попытки бизнеса расширить структуру управления и подготовиться к туристическому сезону. Высокие зарплаты в добыче и сельском хозяйстве отражают специфику удаленности территорий и тяжелых условий труда, где финансовый стимул остается главным инструментом привлечения людей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов