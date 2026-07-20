На Камчатке выявлено 12 случаев боррелиоза на фоне общего роста активности иксодовых клещей

На Камчатке зафиксировали рост числа случаев присасывания иксодовых клещей. За текущий период за медицинской помощью обратились 89 жителей региона. В 12 случаях анализы подтвердили наличие возбудителя боррелиоза.

По данным Главного управления по делам потребителей и защите прав потребителей края, текущая статистика прерывает пятилетний тренд. Число обращений за последние три года стабильно росло, но сейчас показатели превысили значения прошлых лет.

Показатель 2023 год 2024 год Текущий год Присасывания клещей (чел.) 61 74 89 Выявлено клещей при мониторинге (шт.) 110 152 125

Специалисты продолжают следить за клещевым фоном на территории края. Рост числа присасываний при относительно умеренном количестве обнаруженных насекомых может говорить об изменении их активности или поведении людей на природе.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если обнаружили клеща?

Максимально быстро извлечь насекомое и доставить его в лабораторию для анализа на боррелиоз и другие инфекции. При наличии симптомов болезни сразу обратиться к врачу.

Почему растет число случаев присасывания?

Это может зависеть от климатических условий, температуры воздуха и влажности, которые влияют на период активности и миграцию клещей.