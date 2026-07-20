Счета за стройку больше не пугают: Сахалинская область запустила выплаты для подключения газа

За последние 200 дней в Сахалинской области к газовым сетям подключили одну тысячу семей. Данные предоставили в региональном министерстве энергетики.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Газовая колонка

Процесс упростили за счет прямых выплат из областного бюджета. Жители могут получить до 180 тысяч рублей на строительство газопровода в пределах своего участка.

Для тех, кто не готов инвестировать собственные средства, предусмотрен вариант подключения через трехстороннее соглашение. Кроме того, льготные категории граждан получают дополнительные выплаты на покупку оборудования — от 50 до 100 тысяч рублей.

Вид поддержки Размер/Условие Компенсация за строительство внутри участка До 180 000 рублей Выплаты на оборудование (для льготников) От 50 000 до 100 000 рублей Подключение без вложений Трехстороннее соглашение

Приоритетное право на максимальную помощь имеют участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды первой группы, ветераны труда и пенсионеры, не имеющие работы. Узнать детали и подать заявку можно в администрации своего муниципального округа.

Параллельно с частным сектором обсуждается вопрос газификации садоводческих товариществ. Эту тему поднимал депутат Госдумы Георгий Карлов в ходе встреч с общественниками острова.