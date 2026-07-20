Счета за стройку больше не пугают: Сахалинская область запустила выплаты для подключения газа

За последние 200 дней в Сахалинской области к газовым сетям подключили одну тысячу семей. Данные предоставили в региональном министерстве энергетики.
Процесс упростили за счет прямых выплат из областного бюджета. Жители могут получить до 180 тысяч рублей на строительство газопровода в пределах своего участка.
Для тех, кто не готов инвестировать собственные средства, предусмотрен вариант подключения через трехстороннее соглашение. Кроме того, льготные категории граждан получают дополнительные выплаты на покупку оборудования — от 50 до 100 тысяч рублей.
|Вид поддержки
|Размер/Условие
|Компенсация за строительство внутри участка
|До 180 000 рублей
|Выплаты на оборудование (для льготников)
|От 50 000 до 100 000 рублей
|Подключение без вложений
|Трехстороннее соглашение
Приоритетное право на максимальную помощь имеют участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды первой группы, ветераны труда и пенсионеры, не имеющие работы. Узнать детали и подать заявку можно в администрации своего муниципального округа.
Параллельно с частным сектором обсуждается вопрос газификации садоводческих товариществ. Эту тему поднимал депутат Госдумы Георгий Карлов в ходе встреч с общественниками острова.
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