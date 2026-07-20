Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус настоящего лета: как вырастить изумрудный укроп в разгар июльского зноя
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Организм буквально выталкивает металл: новый слой защиты изменил сценарий распада имплантатов
Секрет идеального пломбира без капли молока: как приготовить мороженое из одного ингредиента
Галерея Viva Kola Art организовала в Минске экспозицию работ, посвященных миру животных
На Камчатке выявлено 12 случаев боррелиоза на фоне общего роста активности иксодовых клещей
Зеленая масса в компостной яме: неверный алгоритм укладки приведет к появлению крайне неприятных последствий
Новый асфальтобетонный завод в Пскове обеспечит стабильный график ремонта дорог
Ни тепла, ни объятий, ни короны отца: ужин принца Гарри с Карлом III оказался ледяным

МЧС Камчатки запретило пересекать реки Амчигача и Большая Воровская вброд из-за паводка

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

На Камчатке ожидается разлив рек Амчигача и Большая Воровская. Вода может выйти на пойму в период с 21 по 23 июля, предупреждают в ГУ МЧС России по краю.

Паром на реке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Паром на реке

Риск связан с прогнозируемым ростом уровня воды. Если осадки станут более интенсивными или затянутся, ситуация на водных объектах может стать критической.

"Рекомендуем жителям и гостям региона не выходить на берега рек и не пытаться пересекать их на автомобилях вброд", — сообщили в МЧС.

Река Прогноз Сроки риска
Амчигача Выход воды на пойму 21-23 июля
Большая Воровская Выход воды на пойму 21-23 июля

Для жителей удаленных районов Камчатки попытки форсировать разбухшие реки на машинах часто заканчиваются потерей транспорта или необходимостью вызова спасателей. В условиях паводка дно может быть размыто, что делает брод опасным даже при визуально низком уровне воды.

Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Наука и техника
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Военные новости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Старая "Нива" вернулась с сюрпризом: АвтоВАЗ изменил легендарный внедорожник до неузнаваемости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Последние материалы
Галерея Viva Kola Art организовала в Минске экспозицию работ, посвященных миру животных
На Камчатке выявлено 12 случаев боррелиоза на фоне общего роста активности иксодовых клещей
МЧС Камчатки запретило пересекать реки Амчигача и Большая Воровская вброд из-за паводка
Зеленая масса в компостной яме: неверный алгоритм укладки приведет к появлению крайне неприятных последствий
Новый асфальтобетонный завод в Пскове обеспечит стабильный график ремонта дорог
Ни тепла, ни объятий, ни короны отца: ужин принца Гарри с Карлом III оказался ледяным
Не возраст выдаёт годы, а привычки: макияж может сделать лицо уставшим без единой морщины
Луковицы набирают вес быстрее: простой продукт с кухни поможет урожаю раскрыть потенциал
Скелеты в Испании оказались странными: анатомический сдвиг сблизил древних людей с нами
Ведущий Fox во время финала ЧМ в США не смог узнать актёра в толпе: пришлось извиняться перед двумя звёздами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.