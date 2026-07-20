На Камчатке ожидается разлив рек Амчигача и Большая Воровская. Вода может выйти на пойму в период с 21 по 23 июля, предупреждают в ГУ МЧС России по краю.
Риск связан с прогнозируемым ростом уровня воды. Если осадки станут более интенсивными или затянутся, ситуация на водных объектах может стать критической.
"Рекомендуем жителям и гостям региона не выходить на берега рек и не пытаться пересекать их на автомобилях вброд", — сообщили в МЧС.
|Река
|Прогноз
|Сроки риска
|Амчигача
|Выход воды на пойму
|21-23 июля
|Большая Воровская
|Выход воды на пойму
|21-23 июля
Для жителей удаленных районов Камчатки попытки форсировать разбухшие реки на машинах часто заканчиваются потерей транспорта или необходимостью вызова спасателей. В условиях паводка дно может быть размыто, что делает брод опасным даже при визуально низком уровне воды.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.