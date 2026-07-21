Ростовская область: мастера по ремонту техники зарабатывают в среднем более 130 тысяч рублей

Мастера по ремонту техники в Ростовской области могут зарабатывать более 130 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы.
Сейчас в регионе растёт спрос на специалистов по техобслуживанию и починке оборудования — здесь открыто больше всего новых вакансий. Средний доход в этом секторе достиг 133 452 рублей.
В списке востребованных направлений также оказались сотрудники ЖКХ и городской инфраструктуры, чьи доходы в среднем составляют 80 564 рубля. Энергетики получают около 72 300 рублей, а консультанты — 66 687 рублей.
Самые высокие выплаты зафиксировали специалисты по производству оптического и электрического оборудования — их средний заработок составил 137 027 рублей.
|Профессия (РФ)
|Средняя зарплата, руб.
|Моторист
|от 141 522
|Аппаратчик
|119 374
|Машинист
|100 064
|Пилорамщик
|96 096
|Автожестянщик
|61 194
В масштабах всей страны заметен рост спроса на технических специалистов. Лидируют мотористы с зарплатой от 141,5 тысячи рублей, аппаратчики и машинисты. Также работодатели активно ищут пилорамщиков и автожестянщиков.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.