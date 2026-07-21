Ростовская область: мастера по ремонту техники зарабатывают в среднем более 130 тысяч рублей

Мастера по ремонту техники в Ростовской области могут зарабатывать более 130 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер осматривает ирисовый оптичный вафер в лаборатории

Сейчас в регионе растёт спрос на специалистов по техобслуживанию и починке оборудования — здесь открыто больше всего новых вакансий. Средний доход в этом секторе достиг 133 452 рублей.

В списке востребованных направлений также оказались сотрудники ЖКХ и городской инфраструктуры, чьи доходы в среднем составляют 80 564 рубля. Энергетики получают около 72 300 рублей, а консультанты — 66 687 рублей.

Самые высокие выплаты зафиксировали специалисты по производству оптического и электрического оборудования — их средний заработок составил 137 027 рублей.

Профессия (РФ) Средняя зарплата, руб. Моторист от 141 522 Аппаратчик 119 374 Машинист 100 064 Пилорамщик 96 096 Автожестянщик 61 194

В масштабах всей страны заметен рост спроса на технических специалистов. Лидируют мотористы с зарплатой от 141,5 тысячи рублей, аппаратчики и машинисты. Также работодатели активно ищут пилорамщиков и автожестянщиков.