Финский парк Пскова примет интерактивную библиотечную площадку с мастер-классами и лекторием

В Финском парке Пскова 26 июля откроют интерактивную библиотечную площадку. Мероприятие приурочили к Дню города.
Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток и сувениров с городской символикой. Организаторы подготовили викторины по истории Пскова и игры о природе региона, где можно проверить знания о редких растениях и животных края.
В лектории "Лекции в сердце города" выступят специалисты: руководитель студии стендового моделизма "Диорама" и представители клуба исторической реконструкции "Усадьба".
"В рамках акции "Псков на книжных страницах" (книговорот) посетителям предложат подборку изданий о Пскове и дадут возможность обменяться книгами", — сообщили организаторы.
|Параметр
|Информация
|Дата
|26 июля
|Время работы
|13:00 — 18:00
|Место
|Финский парк
|Стоимость входа
|Бесплатно
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.