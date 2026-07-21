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Финский парк Пскова примет интерактивную библиотечную площадку с мастер-классами и лекторием

Россия » Северо-Запад » Псков

В Финском парке Пскова 26 июля откроют интерактивную библиотечную площадку. Мероприятие приурочили к Дню города.

Псков
Фото: commons.wikimedia.org by Gavrosh-1947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Псков

Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток и сувениров с городской символикой. Организаторы подготовили викторины по истории Пскова и игры о природе региона, где можно проверить знания о редких растениях и животных края.

В лектории "Лекции в сердце города" выступят специалисты: руководитель студии стендового моделизма "Диорама" и представители клуба исторической реконструкции "Усадьба".

"В рамках акции "Псков на книжных страницах" (книговорот) посетителям предложат подборку изданий о Пскове и дадут возможность обменяться книгами", — сообщили организаторы.

Параметр Информация
Дата 26 июля
Время работы 13:00 — 18:00
Место Финский парк
Стоимость входа Бесплатно
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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