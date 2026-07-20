Новый асфальтобетонный завод в Пскове обеспечит стабильный график ремонта дорог

В Пскове строят новый асфальтобетонный завод. Предприятие обеспечит смесью город и соседние районы, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ночная работа дорожной техники

Сейчас специалисты "Псковавтодора" монтируют основные узлы и агрегаты оборудования. Работы ведутся в активной фазе.

Предыдущий завод износился и перестал справляться с объемами. Частые поломки приводили к срывам графиков именно в пик дорожного сезона, когда время работы ограничено климатическими условиями региона. Чтобы избежать простоев, решили заменить оборудование на новое.

"Современное оборудование позволит проводить дорожные работы в срок и без простоев, а значит, качественнее обслуживать региональные трассы", — отметили в профильном министерстве.

Для водителей и жителей области запуск завода означает более стабильный график ремонта дорог. Новое оборудование позволит дорожникам использовать максимально длинное "окно" летнего сезона, не теряя дни на ремонт самой техники по производству смеси.