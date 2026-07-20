В Пскове строят новый асфальтобетонный завод. Предприятие обеспечит смесью город и соседние районы, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Сейчас специалисты "Псковавтодора" монтируют основные узлы и агрегаты оборудования. Работы ведутся в активной фазе.
Предыдущий завод износился и перестал справляться с объемами. Частые поломки приводили к срывам графиков именно в пик дорожного сезона, когда время работы ограничено климатическими условиями региона. Чтобы избежать простоев, решили заменить оборудование на новое.
"Современное оборудование позволит проводить дорожные работы в срок и без простоев, а значит, качественнее обслуживать региональные трассы", — отметили в профильном министерстве.
Для водителей и жителей области запуск завода означает более стабильный график ремонта дорог. Новое оборудование позволит дорожникам использовать максимально длинное "окно" летнего сезона, не теряя дни на ремонт самой техники по производству смеси.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.