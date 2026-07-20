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Новый асфальтобетонный завод в Пскове обеспечит стабильный график ремонта дорог

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пскове строят новый асфальтобетонный завод. Предприятие обеспечит смесью город и соседние районы, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ночная работа дорожной техники
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ночная работа дорожной техники

Сейчас специалисты "Псковавтодора" монтируют основные узлы и агрегаты оборудования. Работы ведутся в активной фазе.

Предыдущий завод износился и перестал справляться с объемами. Частые поломки приводили к срывам графиков именно в пик дорожного сезона, когда время работы ограничено климатическими условиями региона. Чтобы избежать простоев, решили заменить оборудование на новое.

"Современное оборудование позволит проводить дорожные работы в срок и без простоев, а значит, качественнее обслуживать региональные трассы", — отметили в профильном министерстве.

Для водителей и жителей области запуск завода означает более стабильный график ремонта дорог. Новое оборудование позволит дорожникам использовать максимально длинное "окно" летнего сезона, не теряя дни на ремонт самой техники по производству смеси.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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