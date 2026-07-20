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Путь к Деду Морозу станет проще: ремонт трассы в Кировской области откроет доступ к Великому Устюгу

Россия » Поволжье » Киров

Власти Кировской области прорабатывают возможность ремонта дороги из Подосиновского района в Вологодскую область. Это сократит путь между регионами и откроет прямой доступ к туристическому центру — Великому Устюгу.

Дом Деда Мороза, Великий Устюг
Фото: Wikimedia Commons by Alexander Yuriev / Kremlin.ru is licensed under Public domain
Дом Деда Мороза, Великий Устюг

Губернатор Александр Соколов обсудил вопрос с главой Подосиновского района Дмитрием Копосовым. Речь идет об участке местного значения, который сейчас является кратчайшим маршрутом до соседнего региона, но из-за плохого состояния полотна остается непроходимым в определенные сезоны.

"От Подосиновца в сторону Вологодской области есть дорога местного значения. Это самый короткий путь из Кировской области в Вологодскую. Но использовать ее возможно не круглый год. Нужно проработать варианты ремонта этой дороги", — отметил Александр Соколов.

Восстановление трассы позволит жителям области быстрее добираться до родины Деда Мороза, что может привлечь в северные районы дополнительные туристические потоки и оживить местную инфраструктуру.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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