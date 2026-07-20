Власти Кировской области прорабатывают возможность ремонта дороги из Подосиновского района в Вологодскую область. Это сократит путь между регионами и откроет прямой доступ к туристическому центру — Великому Устюгу.
Губернатор Александр Соколов обсудил вопрос с главой Подосиновского района Дмитрием Копосовым. Речь идет об участке местного значения, который сейчас является кратчайшим маршрутом до соседнего региона, но из-за плохого состояния полотна остается непроходимым в определенные сезоны.
"От Подосиновца в сторону Вологодской области есть дорога местного значения. Это самый короткий путь из Кировской области в Вологодскую. Но использовать ее возможно не круглый год. Нужно проработать варианты ремонта этой дороги", — отметил Александр Соколов.
Восстановление трассы позволит жителям области быстрее добираться до родины Деда Мороза, что может привлечь в северные районы дополнительные туристические потоки и оживить местную инфраструктуру.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.