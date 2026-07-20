Почти сто тысяч тонн в брак: Псковская область столкнулась с системным сбоем в качестве зерна

В Псковской области за два месяца весенне-летнего сезона выявили более 84 тысяч тонн некачественного зерна. Инспекторы Россельхознадзора проверили почти 400 тысяч тонн продукции и 86 деклараций о соответствии в период с 1 мая по 7 июля.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур

Специалисты сопоставили данные в системе "Зерно" и на сайте "Росаккредитации". В итоге нашли 13 нарушений. Чаще всего производители неправильно оформляли документы или вовсе не проводили необходимые исследования, включая проверку зерна на остатки пестицидов. Также зафиксировали случаи, когда зерно использовали не по назначению.

Одним из примеров стала проверка ООО "Тригорское". Декларацию этого сельхозпроизводителя признали недействительной из-за ошибок в оформлении документов.

Показатель Значение Объем проверенного зерна ~ 400 000 тонн Объем некачественной продукции 84,6 тыс. тонн Количество аннулированных деклараций 10

По итогам проверок Россельхознадзор выдал 13 предостережений участникам рынка. Десять деклараций о соответствии полностью аннулировали.

"Наиболее часто выявляемыми нарушениями стали: не проведение исследований, в том числе в части содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов в зерне, нарушения правил оформления декларации о соответствии и формирование СДИЗ с нарушением целевого использования зерна", — сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Для обычного фермера или закупщика такие проверки означают риск потери части урожая или невозможность легально продать продукцию. Отсутствие лабораторных анализов на пестициды делает зерно непригодным для употребления в пищу или переработки, что напрямую влияет на безопасность продуктов питания в регионе.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов