Планы на выходные рушатся: движение между Петербургом и Псковом замедлится на ряде участков

21 июля на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения. Работы пройдут на нескольких участках дороги в обе стороны с 08:00 до 17:00.
Водителям стоит заранее спланировать маршрут, так как дорожные службы будут проводить плановое обслуживание трассы. Ограничения затронут следующие отрезки:
|Участок (км)
|Вид работ
|183+000 — 292+000 (р. Плюсса)
|ремонт ступенек, уборка мусора на мостовых сооружениях
|433+000 — 434+000, 436+000 — 437+000
|очистка водоотводных лотков и уборка грунта от бортового камня
|448+000 — 464+000
|окос травы, чистка лотков, выправка знаков, уборка остановок и площадок отдыха
Информацию о временных ограничениях предоставили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.