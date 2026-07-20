Планы на выходные рушатся: движение между Петербургом и Псковом замедлится на ряде участков

21 июля на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения. Работы пройдут на нескольких участках дороги в обе стороны с 08:00 до 17:00.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поворот на автомагистраль

Водителям стоит заранее спланировать маршрут, так как дорожные службы будут проводить плановое обслуживание трассы. Ограничения затронут следующие отрезки:

Участок (км) Вид работ 183+000 — 292+000 (р. Плюсса) ремонт ступенек, уборка мусора на мостовых сооружениях 433+000 — 434+000, 436+000 — 437+000 очистка водоотводных лотков и уборка грунта от бортового камня 448+000 — 464+000 окос травы, чистка лотков, выправка знаков, уборка остановок и площадок отдыха

Информацию о временных ограничениях предоставили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".